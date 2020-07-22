На Донбасі загинув 19-річний морпіх: батько юного героя знову їде на фронт (фото)

На Донбасі загинув воїн ЗСУ (колаж РБК-Україна)

Молодий матрос в зоні ООС помер від важких поранень після ворожого обстрілу

На Донбасі загинув боєць ЗСУ Артем Козій - за життя військовослужбовця першого окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського медики боролися понад сім годин.

Про це розповіли на Facebook-сторінці 36 ОБрМП.

Воїну було тільки 19 років.

21 липня в зоні проведення ООС в районі Павлополя Донецької області Артем отримав внаслідок щільного ворожого вогню чисельні уламкові ураження та важкі поранення. Воїна доставили в госпіталь, і попри всі зусилля лікарів матрос помер.

Козій був родом з міста Южноукраїнськ під Миколаєвом.

"Командування бригади та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття родині загиблого. Спочивай козаче, ми помстимося!" - написали побратими юнака.

19-річний морпіх Артем Козій загинув на Донбасі (фото: twitter.com/mil_in_ua)

У коментарях до повідомлення батько молодого морпіха Євген Козій написав, що синові могло б скоро виповниться 20 років. У мережі сумують через загибель захисника України та висловлюють співчуття його рідним і близьким.

фото: скрін facebook.com/36obrmp

"На фотках вони зазвичай посміхаються. Так, наче знають щось таке, чого нам ніколи не дізнатися... Ти не казав мені, що твій син підписав контракт. Не казав, не хвалився. Ти п'ять років там, в клятих донбаських степах, а він ось тільки недавно став морпіхом. А вчора його не стало. Ти сильна людина, хороший воїн і порядний чоловік. І ти мусиш сьогодні з цим справитись. Зі всім, що на тебе навалилось. Бо зовсім скоро тобі знову треба їхати туди. Тепер це кровна помста. Южноукраїнськ, приймайте свого Героя. Світла пам'ять Артему", - написала Натка Кабаровська у Facebook, висловив співчуття через загибель юного морського піхотинця, чий батько також на фронті захищає Україну від окупантів.

фото: скрін поста facebook.com/natka.kabarovska

Загибель Артема Козія стала вже восьмою втратою українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі в липні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 20 липня на фронті загинув молодий український військовий, який тільки 3 місяці тому одружився.

Також ми писали про те, що убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.