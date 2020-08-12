На Донбассе погиб украинский разведчик при выполнении боевого задания

На Донбассе погиб воин ВСУ (коллаж РБК-Украина)

Воин получил фатальное огнестрельное пулевое ранение

На Донбассе погиб военный ВСУ из отдельного разведывательного батальона. Трагедия произошла в районе проведения операции Объединенных сил.

Боец получил фатальное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом 12 августа сообщили в ОТГ "Север" на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

"Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - говорится в публикации.

Также командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего разведчика.

Где именно произошла трагедия и имя погибшего воина в сообщении не уточняется.

Напомним, что на Донбассе продолжается режим перемирия с оккупантами, который начал действовать две с половиной недели назад.

В то же время боевики продолжают нарушать "тишину" и ведут обстрелы позиций ВСУ. По данным штаба ООС, 12 августа зафиксировано три таких случая - в районе Марьинки, Пивденного и возле Красногоровки.

Ранее в разведке проинформировали, что на Донбассе за 2,5 недели погибли 9 боевиков и еще 15 были ранены.

Напомним, 21 июля на Донбассе погиб 19-летний морпех, и отец юного героя снова собрался на фронт.