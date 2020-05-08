На Донбасі бійців обстрілюють снайпери ФСБ: з'явився відеодоказ

Війна на Донбасі триває. Зараз у мережі з'явився ще один доказ присутності військових збройних сил Росії в Донецькій області.

Об'єднаними силами оперативним шляхом отримано відео дії підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації. Ролик знятий безпосередньо самими російськими спецназівцями, під час їх атаки на українських бійців на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці в ОНС в Facebook.

Наголошується, що незабаром будуть розкриті імена, прізвища і посади військовослужбовців Російської Федерації, що беруть участь у вбивстві українських вояків.

Дане відео в якості доказових матеріалів російської агресії передана в Службу безпеки України.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, снайперська група офіцерів ФСБ Росії облаштувала позиції в районі населених пунктів Донецьке та Голубівка (окупована частина Луганської області).

"Цих людей тут можна побачити в обличчя. Вони полюють зараз на солдатів нашої 93-ї бригади", - сказав Цаплієнко.

Російські снайпери на Донбасі (відео: Facebook)

Як ми раніше писали, бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції українських військових.