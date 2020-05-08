На Донбассе бойцов обстреливают снайперы ФСБ: появилось видеодоказательство

Война на Донбассе продолжается. Сейчас в сети появилось еще одно доказательство присутствия военных вооруженных сил России в Донецкой области.

Объединенными силами оперативным путем получено видео действия подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации. Ролик снят непосредственно самими русскими спецназовцами, во время их атаки на украинских бойцов на Донбассе. Об этом сообщается на странице в ООС в Facebook.

Отмечается, что вскоре будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов.

Данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, снайперская группа офицеров ФСБ России обустроила позиции в районе населенных пунктов Донецкое и Голубовка (оккупированная часть Луганской области).

"Этих людей здесь можно увидеть в лицо. Они охотятся сейчас на солдат нашей 93-й бригады", - сказал Цаплиенко.

Российские снайперы на Донбассе (видео: Facebook)

Как мы ранее писали, боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции украинских военных.