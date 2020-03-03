На Донбасі бойовики жорстко обстріляли українських військових: вів вогонь навідник (відео)

У Луганській області бойовики здійснили ракетну атаку по українським військовим. В результаті обстрілу повністю знищена вантажівка української армії, один воїн загинув, двоє отримали важкі поранення. Машину підбили з ПТУРа (протитанкової керованої ракети) в районі села Нижнєтепле, вона везла продукти нашим бійцям.

До початку весни ця частина Станично-Луганського району вважалася спокійною, тут було тихо близько двох років.

Прокуратура Луганської області та СБУ прийшли до думки, що обстріл вів досвідчений птурщик. Стріляли з відстані 3,5 кілометра, і при цьому ракета потрапила в кабіну вантажівки.

"Цілком ймовірно, що прицільний вогонь на поразку вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил РФ, а не наспіх навчений вчорашній цивільний", —розповіли в оперативно-тактичній групі "Північ" ВСУ.

На місці трагедії знайшли фрагменти снаряда. Елементи протитанкової ракети направлять на експертизу. Туди ж відправлять спалену вантажівку. Відзначається, що російсько-окупаційні війська влаштували обстріл в близькості від житлових будинків.

В Луганській області бойовики обстріляли вантажівка (ТСН)