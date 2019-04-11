Дональд Трамп вдесяте стане дідом: перші подробиці

Дональд Трамп стане дідом в десятий раз - у сина президента США Еріка незабаром народиться друга дитина. Про це сам спадкоємець американського політика і його дружина - продюсер Лара Юнаска - повідомили в Instagram.

Текст публікації з'явився під фотографією, на якій зображені Ерік, Лара, їхній перший син Люк, який народився 12 вересня 2017 року, і улюблені собаки. За словами сина глави Білого дому, малюк з'явиться на світ вже цього літа.

"Ми з Ларою раді повідомити, що в серпні з'явиться ще один член нашої сім'ї. Люк буде прекрасним старшим братом!" - написав 35-річний бізнесмен, філантроп і меценат в Instagram.

Ерік Трамп з сім'єю (фото: instagram.com/erictrump)

Ерік Трамп з сім'єю (фото: instagram.com/erictrump)

Зазначимо, що Ерік і Лара в шлюбі п'ять років. При цьому разом вже більше десяти років.

До слова, для Дональда Трампа друга дитина Еріка і Лари стане десятим онуком: дочка президента Іванка сьогодні виховує трьох дітей, а ще один син політика - Дональд-молодший - виховує п'ятьох чудових малюків.

Дональд Трамп з невісткою та онуком (фото: instagram.com/erictrump)

Додамо, що у президента Сполучених Штатів п'ятеро дітей від трьох дружин. Ерік - молодший син Дональда і його першої дружини - бізнесвумен і колишньої фотомоделі Івани Трамп.

Тим часом з'ясувалося, що представниця британської королівської сім'ї Меган Маркл, яка перебуває в очікуванні свого первістка, може народити не в квітні. Нову дату пологів герцогині дізналися ЗМІ.