Де у будинку ховається найбільше пилу: ви будете здивовані

Пил найчастіше любить накопичуватись на стінах. Тому під час прибирання варто приділяти трохи уваги прибиранню закутків.

Зокрема, компоненти пилу надходять як зовні, так і утворюються всередині вашого будинку. Тому, лише одне відкриття вікна або дверей запустить багато пилу та інших дрібних частинок.

Також після прогулянки на взутті ви принесете багато бруду у будинок. Влітку крізь відчинене вікно буде залітати багато пилку рослин, не кажучи вже про комах. Весь цей бруд осідає у квартирі на стінах.

Зазначимо, що гірше, коли ваші стіні обклеєні шпалерами, панелями або дерев’яною обшивкою, адже тут бруд може заховатися. Пил також осідає завдяки павукам, які населяють кути. Все тому, що саме павутиння притягує весь бруд, що витає в повітрі.

Як прибрати пил зі стін (freepik)

Незамінним у прибиранні стін стане пилосос. Наконечник пилососа повинен бути чистим, тому перед видаленням пилу зі стінок його краще ретельно вимити.

До того ж замість пилососа можна використати суху губку або чистий малярський валик. Окрім того, не забудьте про драбину або крісло, так ви легше дістанете до високих частин стін.

Починайте прибирання зі стель і кутів, адже там найбільше збирається бруд.