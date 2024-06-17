Домашняя лазанья с тестом фило: упрощенный рецепт классического итальянского блюда

Что нужно для лазаньи

Для того чтобы приготовить это классическое блюдо по рецепту с тестом фило в форме диаметром 26 см, нужны следующие ингредиенты:

фарш - 400 г;

тесто фило - 500 г;

мука - 50 г;

молоко - 500 мл;

сыр - 150 г;

сливочное масло - 50 г;

морковь (большая) - 1 шт.;

помидоры - 3-4 шт.;

лук (большой) - 1 шт.;

мускатный орех - щепотка;

соль - щепотка;

растительное масло - для жарки;

специи - по вкусу.

Как готовить лазанью с тестом фило

Приготовьте начинку для лазаньи. Для этого очистьте и измельчите лук, помойте и почистьте морковь, натрите ее на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и всыпьте лук - и слегка обжарьте его, до размягчения. Добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и жарьте до полуготовности.

Помойте помидоры, после чего бланшируйте их, сначала осторожно ошпарив крутым кипятком, а затем поместив в ледяную воду. Это поможет легко снять шкурку. Затем перемелите помидоры до консистенции пасты с помощью блендера.

Готовый помидорный соус добавьте к овощам в сковороде. По желанию добавьте итальянские травы или другие специи по вкусу, влейте полстакана воды, накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 7-10 минут.

После этого добавьте фарш и жарьте все до готовности, разбивая комочки фарша ложкой.

Для приготовления соуса бешамель разогрейте сливочное масло в небольшой кастрюле с толстым дном. Когда масло станет жидким, добавьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета.

Муку необходимо перемешивать, чтобы она не пригорела. После этого влейте в кастрюлю молоко и варите до загустения соуса, постоянно перемешивая смесь.

В густой соус добавьте мускатный орех и соль, перемешайте и варите соус еще в течение 2 минут. Готовый соус снимите с огня и оставьте охлаждаться.

Натрите сыр на большой или средней терке. Смажьте дно формы примерно 1/3 соуса бешамель. Разрежьте пополам тесто фило, а листья условно разделите на три части.

Выложите одну часть на дно формы, на соус. На тесто выложите часть фарша с овощами и полейте соусом, оставив для последующих слоев. На соус выложите листы теста, а на них - фарш и соус.

Повторите этот шаг до окончания ингредиентов и посыпьте лазанью натертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 45 минут.