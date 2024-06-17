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Домашняя лазанья с тестом фило: упрощенный рецепт классического итальянского блюда

Как готовить лазанью с тестом фило (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Обычно известное всем блюдо итальянской кухни - лазанью - готовят с использованием специальных листов лазаньи, которые иногда нужно дополнительно отваривать. Однако с тестом фило это блюдо не менее вкусное, а готовить его проще.

О том, как готовить лазанью с тестом фило, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера grenache_rose.

Что нужно для лазаньи

Для того чтобы приготовить это классическое блюдо по рецепту с тестом фило в форме диаметром 26 см, нужны следующие ингредиенты:

  • фарш - 400 г;
  • тесто фило - 500 г;
  • мука - 50 г;
  • молоко - 500 мл;
  • сыр - 150 г;
  • сливочное масло - 50 г;
  • морковь (большая) - 1 шт.;
  • помидоры - 3-4 шт.;
  • лук (большой) - 1 шт.;
  • мускатный орех - щепотка;
  • соль - щепотка;
  • растительное масло - для жарки;
  • специи - по вкусу.

Как готовить лазанью с тестом фило

Приготовьте начинку для лазаньи. Для этого очистьте и измельчите лук, помойте и почистьте морковь, натрите ее на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и всыпьте лук - и слегка обжарьте его, до размягчения. Добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и жарьте до полуготовности.

Помойте помидоры, после чего бланшируйте их, сначала осторожно ошпарив крутым кипятком, а затем поместив в ледяную воду. Это поможет легко снять шкурку. Затем перемелите помидоры до консистенции пасты с помощью блендера.

Готовый помидорный соус добавьте к овощам в сковороде. По желанию добавьте итальянские травы или другие специи по вкусу, влейте полстакана воды, накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 7-10 минут.

После этого добавьте фарш и жарьте все до готовности, разбивая комочки фарша ложкой.

Для приготовления соуса бешамель разогрейте сливочное масло в небольшой кастрюле с толстым дном. Когда масло станет жидким, добавьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета.

Муку необходимо перемешивать, чтобы она не пригорела. После этого влейте в кастрюлю молоко и варите до загустения соуса, постоянно перемешивая смесь.

В густой соус добавьте мускатный орех и соль, перемешайте и варите соус еще в течение 2 минут. Готовый соус снимите с огня и оставьте охлаждаться.

Натрите сыр на большой или средней терке. Смажьте дно формы примерно 1/3 соуса бешамель. Разрежьте пополам тесто фило, а листья условно разделите на три части.

Выложите одну часть на дно формы, на соус. На тесто выложите часть фарша с овощами и полейте соусом, оставив для последующих слоев. На соус выложите листы теста, а на них - фарш и соус.

Повторите этот шаг до окончания ингредиентов и посыпьте лазанью натертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 45 минут.

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