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Домашний творог из простого магазинного молока: все секреты и хитрости

Как приготовить домашний творог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашний творог приготовить проще простого. Тем более, что сделать это можно с использованием обычного магазинного молока.

Своими секретами и хитростями поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.

Понадобится всего 2 ингредиента:

  • Молоко - 2 л (можно магазинное 2,6% жирности или домашнее)
  • Йогурт - 300 г (можно заменить кефиром)

Пошаговое приготовление

Вылейте молоко в кастрюлю, добавьте йогурт. Хорошо перемешайте венчиком. Сделайте небольшой нагрев приблизительно до 40 градусов.

Оставьте при комнатной температуре на 8 часов, чтобы оно скисло.

Поставьте нагревать до 45 градусов (для мягкого творога) или до 60 градусов (для сухого творога).

Поместите дуршлаг на миску, выстелите хлопковым (льняным) полотенцем или марлей. Отцедите творог от сыворотки. Затем завяжите будущий творог в ткань и поставьте, чтобы стекли остатки сыворотки. Оставьте так на 1,5-2 часа.

Ваш домашний творог полностью готов!

Ранее мы писали, как приготовить йогурт без йогуртницы и закваски дома.

Также читайте, как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки.

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