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Домашние конфеты без сахара, вкуснее магазинных: три рецепта сладостей

Как готовить конфеты без сахара (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Шоколадные конфеты - наиболее популярные вкусности, но некоторым их вкус кажется слишком сладким. Однако можно сделать конфеты дома, почти не используя сахар.

О том, как готовить домашние конфеты, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Конфеты из овсянки

Конфеты из овсянки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того чтобы приготовить конфеты из овсянки, нужны эти продукты:

  • финики - 150-200 г;
  • растительное масло - 30 г;
  • шоколад черный - 150 г;
  • какао-порошок - 1 ст. л.;
  • овсяные хлопья - 80 г;
  • мед - 2 ст. л.;
  • грецкий орех - 100 г.

Как готовить конфеты из овсянки

Удалите косточки из фиников, а шоколад растопите на водяном паре, добавив масло. Растопленным шоколадом необходимо смазать формы для конфет два слоя, выждав между ними несколько минут. После этого поставьте форму в холодильник, шоколад застыл.

Измельчите в блендере финики и овсяные хлопья, а также грецкие орехи. Смешайте эти ингредиенты, добавив мед и какао-порошок.

Разложите массу по формочкам и поместите в холодильник на некоторое время. После этого можно угощаться конфетами.

 

Конфеты с печеньем

Конфеты с печеньем (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Чтобы приготовить конфеты с печеньем, нужны эти ингредиенты:

  • шоколад - 200 г;
  • мед - 4 ст. л.;
  • печенье - 180-200 г;
  • орешки - 200 г;
  • сливочное масло -1 ст. л.

Как готовить конфеты с печеньем

Растопите масло, смешав его с медом. Печенье измельчите до состояния крошки. Орехи также нужно измельчить с помощью скалки.

Пересыпьте орешки в крошку из печенья, влейте мед с маслом. Тщательно перемешайте массу и сформируйте круглые конфеты - на одну нужно 1 ч. л. массы.

Переложите конфеты на противень и поставьте в морозилку на 10-15 минут. Тем временем растопите шоколад, окуните в него конфеты, после чего поставьте сладости в холодильник еще на час до застывания шоколада.

 

Конфеты из изюма

Конфеты из изюма (скриншот / Смачні страви)

Для того чтобы приготовить конфеты из изюма, нужны следующие продукты:

  • изюм - 150 г;
  • тыквенные семена - 100 г;
  • грецкие орехи - 70 г;
  • кокосовая стружка - 40 г.

Как готовить конфеты из изюма

Чтобы приготовить конфеты из изюма, сначала их нужно запарить крутым кипятком на 5 минут. Затем из изюма необходимо слить воду и перемолоть их блендером до однородной массы.

Обжарьте семена тыквы, а затем перемелите их и смешайте с пастой с изюмом. Затем обжарьте грецкие орехи, измельчите их ножом и всыпьте их в пасту из изюма. Тщательно перемешайте массу, а затем сформуйте из нее шарики.

Обваляйте конфеты в кокосовой стружке - и можно угощаться.

 

Раньше мы писали о том, как готовить торт "Муравейник" со сгущенкой.

Кроме этого, рассказывали, как готовить песочное печенье с творогом.

При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "КРАСИВО ЇСТИ", "Смачні страви".

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