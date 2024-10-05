Домашние конфеты без сахара, вкуснее магазинных: три рецепта сладостей

Шоколадные конфеты - наиболее популярные вкусности, но некоторым их вкус кажется слишком сладким. Однако можно сделать конфеты дома, почти не используя сахар.
О том, как готовить домашние конфеты, говорит РБК-Украина (проект Styler).
Конфеты из овсянки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того чтобы приготовить конфеты из овсянки, нужны эти продукты:
Как готовить конфеты из овсянки
Удалите косточки из фиников, а шоколад растопите на водяном паре, добавив масло. Растопленным шоколадом необходимо смазать формы для конфет два слоя, выждав между ними несколько минут. После этого поставьте форму в холодильник, шоколад застыл.
Измельчите в блендере финики и овсяные хлопья, а также грецкие орехи. Смешайте эти ингредиенты, добавив мед и какао-порошок.
Разложите массу по формочкам и поместите в холодильник на некоторое время. После этого можно угощаться конфетами.
Конфеты с печеньем (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Чтобы приготовить конфеты с печеньем, нужны эти ингредиенты:
Как готовить конфеты с печеньем
Растопите масло, смешав его с медом. Печенье измельчите до состояния крошки. Орехи также нужно измельчить с помощью скалки.
Пересыпьте орешки в крошку из печенья, влейте мед с маслом. Тщательно перемешайте массу и сформируйте круглые конфеты - на одну нужно 1 ч. л. массы.
Переложите конфеты на противень и поставьте в морозилку на 10-15 минут. Тем временем растопите шоколад, окуните в него конфеты, после чего поставьте сладости в холодильник еще на час до застывания шоколада.
Конфеты из изюма (скриншот / Смачні страви)
Для того чтобы приготовить конфеты из изюма, нужны следующие продукты:
Как готовить конфеты из изюма
Чтобы приготовить конфеты из изюма, сначала их нужно запарить крутым кипятком на 5 минут. Затем из изюма необходимо слить воду и перемолоть их блендером до однородной массы.
Обжарьте семена тыквы, а затем перемелите их и смешайте с пастой с изюмом. Затем обжарьте грецкие орехи, измельчите их ножом и всыпьте их в пасту из изюма. Тщательно перемешайте массу, а затем сформуйте из нее шарики.
Обваляйте конфеты в кокосовой стружке - и можно угощаться.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "КРАСИВО ЇСТИ", "Смачні страви".