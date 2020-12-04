Повинні радіти, що хоч так: під Дніпром ветеранам вручили медалі від Путіна

У Новомосковську Дніпропетровської області ветеранам Другої світової війни вручили ювілейні медалі на честь 75-річчя перемоги від Володимира Путіна.

В паспорті, що додається так і написано, що медаль вручається "Указом президента Російської Федерації", йдеться в сюжеті місцевого "11 каналу".

Причому голова Новомосковської ради ветеранів Михайло Горбов каже, що ніякої помилки не було. Мовляв, якщо Україна забула про ветеранів, чому б не прийняти нагороду з РФ. Втім, країною-агресором Росію Горбов не визнає і каже, що всі залишилися задоволені. Крім одного - Василя Панасовича Волошка, точніше - його дочки.

Старшу дочку ветерана звуть Любов, і вона вважає подібний жест страшною образою. Нагороду не викинула тільки щоб зберегти в якості речового доказу. Але ось 95-річному батькові говорити про неї побоялася, "щоб не вокоротити йому віку".

Любов каже, що її батько - патріот. З самого початку війни він допомагав українській армії грошима зі своєї пенсії.

Голова ради ветеранів Горбов каже, що такі нагороди отримали 14 ветеранів, і майже всі такому "гостинцю" від Путіна нібито зраділи.

"Якщо Україна не спромоглася відзначити своїх героїв у 75 річницю, то це відзначили в Росії. Якщо хтось вважає, що це країна-агресор, я, наприклад, не вважаю, - говорить Горбов і додає. - Всі дуже задоволені, крім одного, навіть не одного, а його дочки, або когось там. Він навіть не знає про це, якщо він дізнається, що така медаль, він помолодшає на пару-трійку років".

Тим часом, голова Дніпропетровської організації всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимир Лендич критикує і тих, хто медалі видав, і тих, хто їх прийняв. Він допускає, що медалі могли потрапити в Україну з Росії нелегально.

Сім'я ветерана Василя Волошка налаштована серйозно і збирається звертатися в СБУ.

Під Дніпром ветеранів нагородили медалями від Путіна (відео: 11 канал)

Раніше ми писали, що у Путіна знайшли третю "невраховану" дочку. 17-річна дівчина - копія батька.