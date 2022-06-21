Хто і як має проходити обов'язкові медогляди під час війни: важливе пояснення

Хто має проходити медогляд

Зокрема, фінансувати та організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.

Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:

підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;

лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;

водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;

підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань;

зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.

Також обов’язкові щорічні медогляди проходять працівники віком до 21 року.

Що передбачає огляд:

Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо);

Лабораторне дослідження (аналізи);

Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).

Що потрібно

Фахівці кажуть, що людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.

До того ж працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.

Повний перелік професій та виробництв, працівники яких мають проходити медичні огляди, опублікований у постанові Кабміну