Хто і як має проходити обов'язкові медогляди під час війни: важливе пояснення

В Україні воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Також без них можуть відсторонити від роботи.
Про це інформує Центр громадського здоров’я.
Зокрема, фінансувати та організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.
Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:
Також обов’язкові щорічні медогляди проходять працівники віком до 21 року.
Що передбачає огляд:
Фахівці кажуть, що людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.
До того ж працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.
Повний перелік професій та виробництв, працівники яких мають проходити медичні огляди, опублікований у постанові Кабміну
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