Долар може перетнути позначку 30: прогноз аналітиків

Курс долара в 2020 році в Україні може істотно зрости. Про це говорять аналітики.

Зокрема, Володимир Позній відзначає, що прогноз на наступний рік в значній мірі залежить від розвитку ситуації у світовій економіці.

"Сприятливий сценарій буде реалізовано, якщо світова економіка продовжить поступове прискорення, а показники зростання ВВП України будуть відповідати очікуванням МВФ - вище 3%. У цьому випадку долар-гривня продовжить курсувати в діапазоні 25-28", - розповів експерт в коментарі Styler.

При цьому Позній озвучив і менш втішний прогноз.

"Більш екстремальний сценарій передбачає ескалацію торговельних воєн і неконтрольоване поширення їх наслідків на світові ринки. В даному випадку долар-гривня може не тільки перетнути позначку 30, але і закінчити рік поблизу 35", - сказав аналітик.

Банкір і фінансист Станіслав Лисянський розповів, що у відповідності з прогнозами Нацбанку і Мінфіну, девальвація нижче 28 грн за 1 долар в 2020 році не очікується.

За словами експерта, тільки кардинальна зміна настроїв нерезидентів, зовнішня кон'юнктура ринків і геополітична ситуація можуть змінити плановий прогноз українського уряду.

Курс долара в Україні (ілюстративне фото)