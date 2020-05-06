Долар готується до стрибка: коли купувати валюту, щоб заробити

Курс долара в Україні готується до стрибка, а нинішній "міжсвятковий" тиждень стане останнім з низьким курсом валюти. Експерти розповіли, коли потрібно купувати долари, щоб непогано заробити.

Після зниження на травневі свята, варто приготуватися до швидкого подорожчання валюти, кажуть аналітики. А ось на наступному тижні валюту краще не здавати, а купувати і накопичувати, пише Сьогодні.

Аналітики кажуть, що "інфляційний тренд" нікуди не подівся. А бізнес почне реалізовувати попит на валюту після того, як країна вийде з карантину.

"Тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - кажуть експерти.

Зниження курсу зараз пов'язано з тим, що знизився попит на валюту. Зараз в українців немає зайвих грошей, які можна було б вкладати у валюту. Але все може зміниться вже у середині травня, коли карантин буде ослаблений.

"Схоже, що міжсвятковий тиждень - останній тиждень низького курсу долара та його стабільності, далі буде дорожче. Тому ті, хто купить валюту, до кінця року непогано на цьому зароблять", - заявляють аналітики.

Нагадаємо, що на сьогодні, 6 травня, валютний ринок відкрився невеликим зниженням на 2 копійки. У Нацбанку встановили курс 26,95 грн/долар.

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