Долар, євро чи гривня? У якій валюті найкраще зберігати заощадження

Експерти зазначають, що зараз американська валюта відчутно дорожчає, і найближчим часом курс може зрівнятися з євро. При цьому фахівці сходяться на думці, що девальвація української національної валюти на фоні триваючої війни продовжиться, відповідно тримати надлишок готівкової гривні вдома "під подушкою" не варто.

Долар зростатиме

Кращою валютою для збереження своїх заощаджень наразі є долар США, говорить нам експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Оскільки зараз для боротьби з інфляцією Федеральна резервна система в Штатах підіймає облікову ставку і зменшує кількість грошей в обігу, долар істотно виріс по відношенню до інших валют, в тому числі й до євро, пояснив аналітик.

Він додав, що таке зростання буде продовжуватися - очікується, що найближчим часом курси євро і долара зрівняються.

Девальвація євро

"Долар вже майже зрівнявся з євро за курсом. Станом на сьогодні, 23 травня, 1 євро = 1,07 долара. Хоча ще майже рік тому дане співвідношення становило 1 євро = 1,22 долара. Це означає, що офіційна валюта ЄС девальвувала по відношенню до зеленого на 12% трохи менше ніж за рік", - зазначив Styler фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Експерт нагадав, що останній раз, коли долар і євро торгувалися за однією ціною був 22 листопада 2002 року.

"І скоро є велика ймовірність наблизитися до цього показника. Сьогодні середній курс продажу готівкового долара та євро зрівнявся в українських обмінниках і становить 34 гривні", - говорить він.

Що чекає гривню

Що ж стосується гривні, то війна продовжує руйнувати економіку України, і покриття дефіциту держбюджету Нацбанк здійснює грошову емісію, розповів Хмелевський.

"Відбувається конвертація грошової емісії в іноземну валюту. Крім того, Нацбанк зняв частину обмежень щодо валютного курсу, це вже призвело до посилення девальвації гривні. Така тенденція триватиме і надалі. Тому зберігати гроші в гривні не можна", - резюмував незалежний експерт і додав, що суму в гривні треба обмежити своїми поточними витратами.

Як зазначає Слуцький, оскільки гривню ми використовуємо при розрахунках всередині країни - вона обов'язково повинна бути частиною капіталу.

"Але, на жаль, враховуючи усі наявні ризики, які на неї впливають, у тому числі інфляційні та девальваційні, краще не тримати надлишок гривні в готівці в дома або навіть на звичайному банківському рахунку", - говорить він.

Зберігання та вкладання

Щодо вибору валюти для зберігання накопичень аналітик звернув увагу, що все залежить від того, на який період потрібно заощадити і яка сума.

"Адже треба розуміти, що гроші у будь-якій валюті в довгостроковій перспективі будуть дешевшати. Просто в одній валюті це буде відбуватися швидше, а в іншій - повільніше", - розповів Слуцький.

На думку фінансово-економічного оглядача, тому найкращим варіантом буде не зосереджуватися на якійсь одній валюті, а спробувати максимально диверсифікувати готівковий капітал.

Гривню експерт рекомендує покласти на депозит на півроку-рік (зараз процентні ставки коливаються на рівні 6-10%), або купити військові облігації (як короткострокові, так і довгострокові), називаючи найкращим варіантом.