Як полегшити стан новонародженого у спекотні дні: що треба знати та як захистити дитину

З появою малюка в дорослих виникає багато питань. Зокрема, як діяти у спеку, що на малюка одягнути та коли гуляти.

Як не нашкодити новонародженому у спеку

Необхідно уникати прямих сонячних променів, якщо УФ індекс вище 3. Під час прогулянки або поїздки в авто сонце може потрапляти на шкіру дитини, тому у таких випадках потрібно накрити легкою пелюшкою відкриті ділянки тіла. Однак, краще гуляти у затінку, та обирати коляску у світлих кольорах або з УФ фільтром.

Важливо не перегрівати малюка. Дитину роздягніть до підгузка, але якщо є можливість, то краще його зняти. Вдома або в тіні дитині не потрібен капелюх. Шкіра голови у новонародженого відповідає за терморегуляцію тіла. Тому головний убір сприятиме перегріванню тіла. Не накривайте дитину ковдрою це може спричинити появу пітниці. Це подразнення шкіри, яке потребує лише гігієни та дуже рідко лікування.

Частіше купайте дитину. Коли спекотно необхідно це робити якомога частіше, навіть якщо пуповинний залишок ще не відпав (після купання його просто добре просушіть рушником). Важливо промивати усі складочки дитини та кілька разів на день обмивати дитину холодною водою (приблизно +32 градуси).

Використовуйте кондиціонер. Сприятлива для новонародженого температура від 18 до 22 градусів тепла. Однак, якщо ви прийшли з вулиці де +30, то кімнатну температуру необхідно знижувати поступово.Також можна використовувати вентилятором з опцією зміни напрямку повітря.

Грудне молоко складається на 87% з води. Насильно дитину не годуйте, тільки на вимогу. Це також допоможе налаштувати лактацію. У випадку штучного годування, то потрібно скоротити інтервали годування попередньо порадившись з педіатром про об’єм порції.

Чи можна їхати влітку з дитиною у подорож

У далеку дорогу подорожувати з немовлям не рекомендується.Час в дорозі не повинен перевищувати трьох годин. Під час довгою поїздки у дитини може виникнути стрес і можуть ослабнути захисні сили її організму.

Окрім того, у далеких подорожах можна потрапити у місця масового скупчення. А це великий ризик заразитися інфекційною хворобою.

Також, якщо ви хочете подорожувати на своїй машині, дитині може бути некомфортно. Крім того, малюк буде позбавлений звичних для себе умов: щоденного купання, улюблених ігор, власного ліжка.