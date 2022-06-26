Як довго можна зберігати бензин в каністрі: не нехтуйте важливими правилами

Термін зберігання бензину в каністрі

У бензину також є термін зберігання - до 12 місяців. Паливо після закінчення цього терміну не скисне, а почне окислюватися. Згодом в такому бензині починають зникати летючі фракції, а присадки починають розпадатися і створювати осад.

Як паливо такий бензин вже не годиться, тому зберігати його понад 1 року не рекомендується стандартами ГОСТ.

Крім того, високі температури та контакт з повітрям, скорочують термін придатності палива ще на кілька місяців.

Існують марки бензину, які можуть зберігатися до 5 років. Однак зустріти таке паливо можна тільки на складах державного резерву.

А що буде з машиною після зіпсованого бензину?

Окислення бензину призводить до утворення смолистих речовин. Під час роботи двигуна вони починають відкладатися на деталях паливної системи. Тривале зберігання також призводить до розпаду присадок і зниження октанового числа.

Найпростіше, що буде з машиною, якщо її заправити таким бензином - вона не заведеться. Можна спробувати запустити автомобіль на невеликій порції свіжого палива, а після прогріву додати "прострочене".

Але навіть після того, як двигун заведеться, можуть бути інші проблеми. Зниження октанового числа призведе до" стуку пальців", з'явиться більше нагару, а тонкі канали паливної системи швидко засмічуватися. А значить - доведеться їхати на СТО.

Як правильно зберігати бензин

Пам'ятайте, що бензин просто катастрофічно не любить спеку. Тому найкращим місцем для вашої каністри стане оглядова яма в гаражі або льох. Там повинно бути прохолодно і темно.

Зберігати бензин можна тільки в герметичній непрозорій тарі - стандартні металеві каністри.

У пластикових каністрах теж можна зберігати, але не більше 3-6 місяців і використовувати тільки герметичні і якісні ємності. Бо паливо в них може накопичувати статичний заряд і контактувати з пластиком.

Ще нюанс. Згодом бензин роз'їдає гумову прокладку, і ємність перестане бути герметичною. Цю прокладку потрібно періодично міняти.

У металевій каністрі є ще одна печаль-іржа. Якщо є хоч найменший натяк - не використовуйте таку каністру, вона може потекти в будь-який момент і призведе до небезпечної ситуації.

Що ж робити з простроченим бензином

Заливати в бензобак такий бензин експерти однозначно не рекомендують. У разі крайньої потреби можна змішати старий бензин зі свіжим в співвідношенні 1:3.

Але якщо ситуація не критична, то використовуйте прострочений бензин тільки для технічних цілей.