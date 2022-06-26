Як довго можна зберігати бензин в каністрі: не нехтуйте важливими правилами

Дефіцит палива в Україні змусив багатьох водіїв знову згадати про можливість використання каністри. Хтось запасав паливо в далеку дорогу, а хтось робив запас, щоб не стояти у величезних чергах.
Чи можна зберігати бензин в каністрі довго і які правила зберігання потрібно дотримуватися обов'язково - читайте в матеріалі нижче.
У бензину також є термін зберігання - до 12 місяців. Паливо після закінчення цього терміну не скисне, а почне окислюватися. Згодом в такому бензині починають зникати летючі фракції, а присадки починають розпадатися і створювати осад.
Як паливо такий бензин вже не годиться, тому зберігати його понад 1 року не рекомендується стандартами ГОСТ.
Крім того, високі температури та контакт з повітрям, скорочують термін придатності палива ще на кілька місяців.
Існують марки бензину, які можуть зберігатися до 5 років. Однак зустріти таке паливо можна тільки на складах державного резерву.
Окислення бензину призводить до утворення смолистих речовин. Під час роботи двигуна вони починають відкладатися на деталях паливної системи. Тривале зберігання також призводить до розпаду присадок і зниження октанового числа.
Найпростіше, що буде з машиною, якщо її заправити таким бензином - вона не заведеться. Можна спробувати запустити автомобіль на невеликій порції свіжого палива, а після прогріву додати "прострочене".
Але навіть після того, як двигун заведеться, можуть бути інші проблеми. Зниження октанового числа призведе до" стуку пальців", з'явиться більше нагару, а тонкі канали паливної системи швидко засмічуватися. А значить - доведеться їхати на СТО.
Пам'ятайте, що бензин просто катастрофічно не любить спеку. Тому найкращим місцем для вашої каністри стане оглядова яма в гаражі або льох. Там повинно бути прохолодно і темно.
Зберігати бензин можна тільки в герметичній непрозорій тарі - стандартні металеві каністри.
У пластикових каністрах теж можна зберігати, але не більше 3-6 місяців і використовувати тільки герметичні і якісні ємності. Бо паливо в них може накопичувати статичний заряд і контактувати з пластиком.
Ще нюанс. Згодом бензин роз'їдає гумову прокладку, і ємність перестане бути герметичною. Цю прокладку потрібно періодично міняти.
У металевій каністрі є ще одна печаль-іржа. Якщо є хоч найменший натяк - не використовуйте таку каністру, вона може потекти в будь-який момент і призведе до небезпечної ситуації.
Заливати в бензобак такий бензин експерти однозначно не рекомендують. У разі крайньої потреби можна змішати старий бензин зі свіжим в співвідношенні 1:3.
Але якщо ситуація не критична, то використовуйте прострочений бензин тільки для технічних цілей.
До речі, раніше ми писали про те, як правильно підготувати автомобіль в далеку дорогу.
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