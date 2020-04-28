Доктор Комаровський раптово підтримав Регіну Тодоренко: припини істерити

Комаровський раптово підтримав Тодоренко (колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський відреагував на скандал, який розгорівся навколо Регіни Тодоренко

Доктор Комаровський став на бік Регіни Тодоренко, яку "зацькували" в мережі за її недавні висловлювання про сімейне насильство.

У своєму Telegram-каналі відомий український педіатр зізнався, що сам дуже добре знає, що це таке інтернет-цькування.

"Я дорослий мужик, ідіотів і мерзотників бачив чимало, вибудував систему захисту від розумово відсталих долбодятлів і миттєво відрізняю проплачених ботів від звичайних дурнів. Великі мережеві експерти регулярно вчать мене, як правильно любити батьківщину, якою мовою розмовляти, кому можна і кому не можна читати лекції про здоров'я дітей. Тисячі "яжемам" епізодично об'єднуються в агресивні натовпи і з криками "що може знати Комаровський про грудне вигодовування, якщо у нього немає грудей" відстоюють своє право цілодобово годувати груддю як мінімум до 3-х років, спати з дитиною, а не з чоловіком, народжувати, не виходячи з дому, парити ноги, жерти фуфломіцини, хворіти на кір і кашлюк і т. д. Ще раз звертаю увагу: періодичне мережеве цькування - частина мого життя, я дуже добре розумію його природу, я можу читати лекції про те, хто в цьому винен і що треба робити", - написав доктор.

Комаровський зазначив, що знає особисто Тодоренко і стільки за 38 років роботи дитячим лікарем надивився на сімейні розбірки, в тому числі і з застосуванням насильства, що "може дати фору багатьом сімейним психологам".

"Регіна - легка, світла, добра людина. Працьовитість, оптимізм, талант, успіх - результат. Результат - предмет заздрості і зловтіхи. Унікальність багатьох інтерв'ю нерідко полягає в тому, що задаються питання, на які часто-густо не може бути однозначної відповіді - проблема повинна розглядатися з різних сторін, може мати різні варіанти рішення. На докладні розбори, як правило, немає часу, тут же з'являються нові питання... Як наслідок - завжди можна причепитися, звинуватити в поверховості, додумати те, чого й близько в голові не було... Було б бажання. Тодоренко не сказала нічого кримінального. Від слова взагалі. Якщо у вас хворіє дитина - почніть з себе! Подумайте про те, що ви робите не так. Що в цьому неправильно? Нічого! Але ж це лише частина відповіді! Треба продовжити: дитину необхідно обстежити, проаналізувати попередні методи лікування, навколишнє оточення (може, вона кашляє тому, що сусіди курять) і т. д. і т. п. У вашої дитини може бути вроджена патологія, пов'язана з жахливою екологією, і ви в цьому вже точно не винні! Але продовження можна не почути і почати голосно кричати - цей негідник доктор звинуватив мене в тому, що я винна в хворобах власної дитини..." - пише педіатр.

Бажання обгадити у поєднанні із заздрістю і зловтіхою - гримуча суміш, вважає Комаровський.

"Особисто для мене найнеприємніше в цій ситуації - не реакція натовпу, а реакція всіх цих гламурних видань і рекламодавців, які готові влитися в натовп, щоб боронь боже не втратити доходів. Ви уклали контракт і вам, за великим рахунком, на людину, вибачте, на*рати, лише б мережеві експерти були задоволені. І як все швидко вирішуєте! Досвід предків відразу видно! У роки репресій перед тим, як оголосити ворогом народу, насамперед з партії виключали за кілька годин. Щоб твоя злочинна тінь не падала на велику партію Леніна-Сталіна! Це ж треба, Тодоренко, якій злісні мережеві хом'яки приписали всі гріхи людства, може кинути тінь аж на Johnson & Johnson! Та тільки я у всіх цих Johnson & Johnson трохи розбираюся - принципові питання там вирішуються роками, а щоб так швидко - це наші кадри, місцеві. Так хочеться знати їх в обличчя - великих експертів по сімейним стосункам!" - обурюється він.

Він закликав Тодоренко "припинити істерити і виправдовуватися".

"Повір, нормальних і адекватних більше. Вони тихіші, але їх більше. Нормальні! Я розумію, як не хочеться виходити проти натовпу. Так озирніться по сторонах і зрозумійте: все навколо тому і відбувається так сумно і безнадійно, що всім управляє агресивний натовп. Натовп, який терпить приниження, злидні, тотальну брехню і злодійство, безнадійність людей похилого віку, відсутність перспективи у дітей, але з легкістю готовий накинутися на кого завгодно - головне, щоб весело і безкарно. Регіна! У всіх своїх проектах можеш на мене розраховувати. Обіцяю інтерв'ю про способи боротьби з "мережними експертами". Тримайся, дівчинко. Хороших людей багато, це правда, але зараз ти можеш в цьому засумніватися. Але це правда", - резюмував Комаровський.

Раніше про скандал з Тодоренко висловилася Слава з НеАнгелів.