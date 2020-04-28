Доктор Комаровский внезапно поддержал Регину Тодоренко: прекрати истерить

Комаровский внезапно поддержал Тодоренко (коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг Регины Тодоренко

Доктор Комаровский стал на сторону Регины Тодоренко, которую "затравили" в сети за ее недавние высказывания о семейном насилии.

В своем Telegram-канале известный украинский педиатр признался, что сам очень хорошо знает, что это такое интернет-травля.

"Я взрослый мужик, идиотов и мерзавцев видел немало, выстроил систему защиты от умственно отсталых долбодятлов и мгновенно отличаю проплаченных ботов от обыкновенных дураков. Великие сетевые эксперты регулярно учат меня, как правильно любить родину, на каком языке разговаривать, кому можно и кому нельзя читать лекции о здоровье детей. Тысячи "яжематерей" эпизодически объединяются в агрессивные толпы и с криками "что может знать Комаровский о грудном вскармливании, если у него нет груди" отстаивают свое право круглосуточно кормить грудью как минимум до 3-х лет, спать с ребенком, а не с мужем, рожать, не выходя из дома, парить ноги, жрать фуфломицины, болеть корью и коклюшем и т. д. Еще раз обращаю внимание: периодическая сетевая травля - часть моей жизни, я очень хорошо понимаю ее природу, я могу лекции читать о том, кто в этом виноват и что надо делать", - написал доктор.

Комаровский отметил, что знает лично Тодоренко и столько за 38 лет работы детским врачом насмотрелся на внутрисемейные разборки, в том числе и с применением насилия, что "может дать фору многим семейным психологам".

"Регина - легкий, светлый, добрый человек. Трудолюбие, оптимизм, талант, удача - результат. Результат - предмет зависти и злорадства. Уникальность многих интервью нередко состоит в том, что задаются вопросы, на которые сплошь и рядом не может быть однозначного ответа - проблема должна рассматриваться с разных сторон, может иметь разные варианты решения. На подробные разборы, как правило, нет времени, тут же появляются новые вопросы... Как следствие - всегда можно придраться, обвинить в поверхностности, додумать то, чего и близко в голове не было… Было бы желание. Тодоренко не сказала ничего криминального. От слова вообще. Если у вас болеет ребенок - начните с себя! Подумайте о том, что вы делаете не так. Что в этом ответе неправильного? Ничего! Но ведь это только часть ответа! Надо продолжить: ребенка необходимо обследовать, проанализировать предшествующие методы лечения, окружающую обстановку (может быть, он кашляет потому, что соседи курят) и т. д. и т. п. У вашего ребенка может быть врожденная патология, связанная с жуткой экологией, и вы в этом уж точно нет виноваты! Но продолжение можно не услышать и начать громко орать - этот негодяй доктор обвинил меня в том, что я виновата в болезнях собственного ребенка…" - пишет педиатр.

Желание обгадить в сочетании с завистью и злорадством - гремучая смесь, считает Комаровский.

"Лично для меня самое неприятное в этой ситуации - не реакция толпы, а реакция всех этих гламурных издательств и рекламодателей, которые готовы влиться в толпу, чтобы упаси боже не лишиться доходов. Вы заключили контракт и вам, по большому счету, на человека уж простите на*рать, лишь бы сетевые эксперты были довольны. И как все быстро решаете! Опыт предков сразу видно! В годы репрессий перед тем, как объявить врагом народа, первым делом из партии исключали - за несколько часов. Чтоб твоя преступная тень не падала на великую партию Ленина-Сталина! Это ж надо, Тодоренко, которой злобные сетевые хомяки приписали все грехи человечества, может бросить тень аж на Johnson & Johnson! Да только я во всех этих Johnson & Johnson немного разбираюсь - принципиальные вопросы там годами решаются, а чтоб так быстро - это наши кадры, местные. Так хочется знать их в лицо - великих экспертов по семейным отношениям!" - возмущается он.

Он призвал Тодоренко "прекратить истерить и оправдываться".

"Поверь, нормальных и адекватных больше. Они тише, но их больше. Нормальные! Я понимаю, как не хочется выходить против толпы. Так оглянитесь по сторонам и поймите: все вокруг потому и происходит так грустно и безнадежно, что всем управляет агрессивная толпа. Толпа, которая терпит унижения, нищету, тотальное вранье и воровство, безнадегу стариков, отсутствие перспективы у детей, но с легкостью готова наброситься на кого угодно - главное, чтоб весело и безнаказанно. Регина! Во всех своих проектах можешь на меня рассчитывать. Обещаю интервью о способах борьбы с "сетевыми экспертами". Держись, девочка. Хороших людей много, это правда, но сейчас ты можешь в этом усомниться. Но это правда", - резюмировал Комаровский.

Ранее о скандале с Тодоренко высказалась Слава из НеАнгелов.