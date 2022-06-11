Доктор Комаровський розповів, як лікувати синдром подразненого кишківника

За його словами, лише 10% людей, які звертають до лікаря, мають синдром подразненого кишківника. Однак, загалом, така хвороба є у 15-20% дорослих людей на землі.

Лікар зазначив, що 60-70% - це жінки й більшість з них у віці 30-40 років.

Зазвичай, багато людей не звертають до лікарів з цим діагнозом через симптоми.

"Приблизно 2/3 людей з цим діагнозом не звертаються до лікарів. Тобто тільки кожна третя людина йде до лікаря. Багато страждають мовчки", - каже Комаровський.

Які симптоми

Серед основних симптомів лікар виділив:

біль у животі;

порушення калу (різна консистенція);

здуття живота.

Комаровський каже, що лише у 70 або 90% випадків лікар, який поговорить спокійно з пацієнтом, може поставити діагноз синдром подразненого кишківника без всіляких обстежень.

Якщо у людини є така хвороба, то це ніяк не збільшує риск інших хвороб шлунково-кишечного тракту.

"Тобто, якщо у людини є синдром, це не говорить про це, що у нього виникне гастрит, рак товстого кишківника або хвороба Крона. Рак ШКТ у людей без синдрому подразненого кишківника і з ним, виникають з однаковою частотністю", - каже лікар.

Лікування

"Немає ні одних ліків, які з ймовірністю 90% призведуть до того що хвороба зникне. Синдром подразненого кишківника може серйозно впливання на якість життя людини. Також для хвороби характерне загострення", - розповів Комаровський.

Є методи лікування, які допоможуть зменшити симптоми, полегшити життя і крайньою мірою зроблять так, що загострення будуть відбуватися менше.

Лікар зазначив, що не один фахівець не може бути впевнений, що людині від цих ліків стане краще.

Серед основних ліків Комаровський виділив:

ліки рослинного походження: олія перцевої м'яти;

спазмолітики: папаверин, дротаверин, пентазол;

найефективнішими є антидепресанти.

"У багатьох країнах серед методів лікування на першому місці стоять антидепресанти. Ефективність дуже велика, у деяких випадках перевищує 60%. Якщо лікар поставив вам діагноз та призначив антидепресанти, то це хороший лікар. Антидепресанти призначають лікарі загальної практики", - каже фахівець.

Також ще одні ліки, яке повинні бути у людини з цим синдромом, це лоперамід. Такий препарат різко зменшує рідину в кишечнику та вирішує проблему рідкого калу. Його використовують тоді, коли необхідно протягом певного часу не думати про проблему.

Важливо запам'ятати, що дієта не лікує синдром подразненого кишківника.

Однак, від тих продуктів, які збільшують газовиділення, варто відмовитись.

Необхідно їсти якісне м'ясо, свіжі овочі та фрукти, мінімум консервів, не об'їдатися, контролювати вагу та активно відпочивати.