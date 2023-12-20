А ваш врач доказательный? Вот как проверить его профессионализм

Доказательная медицина использует подходы к лечению и диагностике, которые точно эффективны. Их считают таковыми, потому что это подтвердили клинические и научные исследования. В частности, можно проверить, является ли ваш врач доказательным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Что означает доказательное лечение

Доказательное лечение подтвердили клинические и научные исследования - то есть разница между большими и сравнимыми по всем параметрам контрольной и опытной группой добровольцев статистически значимой.

Также эти результаты можно воспроизвести на других аналогичных выборках людей. Это означает, что если врач назначает определенный препарат или вмешательство, то это каждый раз будет иметь желаемый эффект.

Что считается бездоказательным

Специалисты отметили, что медицинские советы и рекомендации, основанные на бездоказательных и устаревших методах, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

К сожалению, не все врачи полагаются на принципы доказательной медицины и следят за новациями и изменениями в протоколах лечения.

Признаки, что врач доказательный

Существует список критериев, по которым можно понять, соблюдает ли ваш врач принципы доказательной медицины. Среди них:

не отказывает вас от вакцинации, а наоборот - настаивает

не назначает "подготовку" к прививке в виде противоаллергических препаратов

знает, как отличить грипп от простуды

антибиотиками лечит только подтвержденную бактериальную инфекцию, а не ОРВИ или "красное горло"

не рекомендует детокси, чистки печени, желчного "от шлаков"

не советует сбивать температуру, если она ниже отметки 38 - 38.5°C

рассказывает о важности грудного вскармливания

не выписывает гомеопатии или иммуностимуляторы "для профилактики"

знает, что диета для матери в период кормления грудью не нужна

объясняет, что не нужно для профилактики пить витамины круглый год

консультирует и направляет к психологу при необходимости

не назначает ингаляции растворами, которые для этого не предназначены

назначает исключительно лекарство с доказанной эффективностью

лечит паразитарные инфекции только на основе лабораторно подтвержденных данных

умеет объяснить тактику лечения, необходимость того или иного назначения на понятном языке

Важно, если вас не устраивает семейный врач или педиатр ребенка, то вы вправе в любой момент подписать декларацию с другим врачом.