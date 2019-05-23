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Не доведена ефективність: Комаровський розвінчав міф про ліки від кашлю

STYLERЖиття    23.05.2019 - 08:47
Не доведена ефективність: Комаровський розвінчав міф про ліки від кашлю
Комаровський розвінчав міф про ліки від кашлю (Колаж РБК-Україна)

Комаровський розповів, які негативні наслідки можуть виникнути

Доктор Комаровський розповів про популярні ліки від кашлю для дітей і пояснив, чому їх не варто виписувати і застосовувати. Вона опублікував невелике відео на своєму YouTube-каналі.

Комаровський зазначив, що препарат "Ереспал" виробляють у Франції і зовсім недавно його зняли з виробництва, так як було виявлено негативний вплив даного препарату на серце. Залишки ліків, які надійшли у продаж, будуть відкликані.

Він пояснив, що ніколи не призначав своїм пацієнтам цей препарат і ніколи його навіть не рекомендував, а в більшості випадків стримувався від коментарів з приводу "Ереспала", щоб не порушувати правила, встановлені фармацевтичними компаніями.

Не доведена ефективність: Комаровський розвінчав міф про ліки від кашлю

"Ереспал" зняли з виробництва у Франції

Проте, як уточнив доктор Комаровський, у своїй книзі про популярні лікарські засоби, він писав, що в більшості розвинених країн препарат "Ереспал" не використовується для лікування кашлю у дітей і не входить у стандартні протоколи лікування.

"Є досить обмежена кількість досліджень, що відповідають критеріям доказової медицини. Незважаючи на це, в деяких країнах "Ереспал" застосовується досить широко", - процитував Комаровський і пояснив, що даний препарат широко використовували тільки в пострадянському просторі.

Він порадив батькам з'ясовувати інформацію про ті ліки, які призначають лікарі, особливо про ті, які викликають сумніви.

Комаровський пояснив, чому не варто приймати "Ереспал" (YouTube/Доктор Комаровський)

"Ереспал" – препарат, який призначали для лікування гострих та хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), при сезонних і цілорічних алергічних ринітах і навіть при коклюші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як уберегти дитину від небезпечного феномена.

А також повідомляли про те, що Комаровський зруйнував міф про "правильне" дитяче взуття.

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