Доходы упали в 10 раз: за какие средства живут украинские звезды во время войны

Чем и сколько зарабатывали артисты до войны

По словам продюсера, украинские артисты зарабатывали до войны около 1 млн долларов в год. Ситуация сначала начала ухудшаться из-за пандемии коронавируса, когда были запрещены массовые мероприятия. А полномасштабная война свела заработки артистов до совсем минимальных сумм.

Стоит отметить, что в способы зарабатывания денег у артистов входит не только проведение концертов. Еще: гастроли, корпоративные вечеринки, реклама, продажа дисков и песен, в том числе и на онлайн-платформах и многое другое.

Как отмечает Ясинский, сейчас доход артистов составляет от 100 до 150 тысяч долларов в год. И сами представители шоу-бизнеса признаются, что им нужно не менее 2 тысяч долларов в месяц.

"Для известного артиста заработок в 2 тысячи долларов - это ни о чем", - подчеркивает продюсер.

Он добавил, что этой суммы хватит, только чтобы закрыть ряд бытовых вопросов и продолжать серьезно работать и что-то там планировать.

"У них есть команды, есть расходы текущие, связанные с внешним видом. Если у них концерт, съемки или другое публичное мероприятие - они должны хорошо выглядеть. Так сложилось в лучшие времена, что у них есть дома, квартиры, за которыми нужен уход. У них есть и животные, которые требуют вложений", - объясняет продюсер.

Сколько сейчас зарабатывают артисты

Ясинский отмечает, что, если сейчас, во время войны, артисту удается заработать 100-150 тысяч в год - это уже хорошо. И это сумма, которую может получить разве что известный представитель шоу-бизнеса. При этом есть артисты, которые сейчас практически ничего не зарабатывают, так как они ничего не делают.

"Кто-то тратит свои средства полностью на волонтерскую деятельность. Кто-то миксует - часть идет на волонтерство, часть - вкладывается в развитие. У каждого своя история. Кто-то год молчал, а сейчас начал активно работать", - подчеркивает продюсер.

Кроме того, он рассказал, что у многих артистов действительно есть сбережения и в начале войны они именно благодаря им и вытянули. Некоторые и сейчас продолжают жить на свои сбережения.

"Если у крупной звезды будет хотя бы два корпоратива за полгода… Скажу честно, их может быть и больше. А может и не быть вообще. Ну, например, один корпоратив в месяц, даже с учетом гонорара сейчас, который отличается от того, что было раньше, этих денег хватит на содержание команды, и даже вкладывать, и даже помогать", - утверждает Ясинский.

Он подчеркивает, что четкой суммы гонорара сейчас нет и она зависит от очень многих факторов, которые связаны, в том числе и с тем, где выступать, кто делает заказ, с кем в компании окажется артист и так далее. Средний гонорар для топ-звезд - от 10 до 15 тысяч долларов.

При этом Ясинский подчеркнул, что корпоративы для компаний сейчас бывают редко, и более вероятны приглашения на свадьбы или дни рождения. А таких корпоративных мероприятий не так уж и много.

Концерты и туры дают не так уж и много заработка, так как траты увеличились, покупная способность снизилась. Условия - организатор платит артисту долю от заработка, в среднем это около 5 тысячи долларов. И тут есть важный нюанс - артист должен выступать, ему нужно творчество.

При этом собрать полный зал на территории Украины сложно, а заработать на таком концерте артисту еще сложнее, так как расходов много, цена билета высокая, но покупная способность у зрителей низкая.