Добавьте эти подручные средства в машинку при стирке и будете приятно удивлены результатом

Лимонный сок

Когда жизнь дает вам лимоны, не только делайте лимонад! Добавьте немного лимонного сока к стирке, чтобы избавиться от пятен. Органический отбеливающий эффект лимона сделает ваши белые вещи более яркими и удалит ржавчину. Но используйте его только для белых вещей, потому что он может отбеливать цветные ткани.

Соль

Соль прекрасно удаляет пятна от крови, подливки и жира. Окуните одежду с пятнами крови в холодную соленую воду, а жирные пятна покройте солью, чтобы она впитала жир, а затем постирайте. Соль хорошо передает натуральные ароматы эфирных масел на белье.

Пищевая сода

Пищевая сода не только освежает холодильник, но и помогает дезодорировать белье. Просто добавьте 1/2 стакана пищевой соды вместе со стиральным порошком в начале цикла стирки.

Ополаскиватель для рта

Ваше спортивное белье может пахнуть так же свежо, как ваше дыхание после ополаскивания рта. Добавьте стакан безсахарного, безалкогольного ополаскивателя к обычному циклу стирки, чтобы избавиться от бактерий и грязи.

Уксус

Уксус - это старый, но надежный помощник в стирке. Он отлично удаляет остатки моющих средств. Добавьте 1/2 стакана уксуса в отсек кондиционера во время последнего полоскания.

Эфирные масла

Эфирные масла - это безхимический способ бороться с бактериями, плесенью и грибком. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла в уксус или моющее средство для создания индивидуального аромата белья. Но они могут быть дорогими, поэтому лучше сбрызгивайте одежду маслом после стирки.

Спирт

Спирт отлично удаляет пятна от чернил. Нанесите немного спирта на пятно и оставьте, пока пятно не исчезнет, затем промойте и постирайте.

Средство для мытья посуды

Обычное средство для мытья посуды поможет избавиться от стойких жирных пятен. Нанесите каплю средства на пятно перед стиркой, и оно поможет моющему средству более эффективно справиться с пятном.