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Вы каждый день добавляете это в напитки. Назван продукт, вызывающий сильный голод

Ученые рассказали, что может приводить к сильному голоду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питье горячих напитков с сахаром может вызвать чувство сильного голода. Это влияет на уровень сахара в крови и обмен веществ, что может привести к повышенному аппетиту. Стоит знать, как избежать внезапных приступов голода.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Детали исследования

Часто рекомендуется заменить ложку сахара на искусственный подсластитель, чтобы уменьшить потребление калорий и предотвратить кариес. Но исследования показывают, что заменители сахара могут усилить активность в части мозга, известной как гипоталамус, что приводит к усилению голода.

И в отличие от сахара, сукралоза не повышает уровень определенных гормонов в крови, которые вызывают чувство сытости.

Автор исследования доктор Кэтлин Аланна Пейдж рассказала, что около 75 участников исследования попросили выпить напиток, содержащий сукралозу, сахар или воду, прежде чем пройти сканирование мозга и анализы крови. Все для того, чтобы оценить, насколько они чувствуют голод.

Когда люди пили сладкий напиток, уровень сахара в крови повышался, что приводило к высвобождению гормонов, которые его регулировали. Тело использует эти гормоны, чтобы сообщить мозгу, что вы употребили калории, чтобы уменьшить чувство голода.

"Сукралоза не имела такого эффекта, и различия в гормональных реакциях на сукралозу по сравнению с сахаром были еще более выраженными у участников с ожирением", - добавил эксперт.

Какие продукты не повышают голод

Чтобы избежать внезапных ощущений голода, стоит выбирать продукты, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают длительное ощущение сытости. К ним относятся:

  • белковые продукты - яйца, рыба, курятина, тофу, которые помогают контролировать аппетит
  • клетчатка - овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, которые замедляют пищеварение
  • здоровые жиры - авокадо, орехи, оливковое масло, способствующие длительному насыщению
  • сложные углеводы - гречка, овсянка, киноа, которые не вызывают резких скачков сахара в крови

Также важно пить достаточно воды и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов, поскольку они могут спровоцировать еще больший аппетит.

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