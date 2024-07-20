Добавление этих продуктов в блюда может увеличить вашу жизнь на 13 лет

Согласно исследованию, здоровое питание с большим количеством фруктов, овощей, цельного зерна, орехов и рыбы может увеличить продолжительность вашей жизни до 13 лет, если начать как можно скорее.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Journals.Plos.

Что известно об исследовании

Эксперты доказали, что диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами и рыбой может увеличить вашу жизнь до 13 лет, если ее принять на раннем этапе, и от 7 до 10 лет, даже если начать ее использовать позже.

Эти варианты здорового питания не только обещают продлить вашу жизнь, но и улучшить качество этих дополнительных лет благодаря укреплению здоровья и жизненных сил.

Это открытие явилось результатом исследования, проведенного исследователями Бергенского университета в Норвегии.

Они обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни может быть увеличена до 13 лет для 20-летних, внесших устойчивые изменения в питание.

Между тем, 60-летний человек может продлить свою жизнь примерно на восемь с половиной лет, и даже люди в возрасте 80 лет могут добавить в свою жизнь в среднем 3,4 года, изменив свои пищевые привычки.

Что нужно запастись на своей кухне, чтобы продлить жизнь?

Лиственная зелень

Такие продукты как шпинат, листовая капуста и мангольд являются одними из наиболее богатых питательными веществами продуктов. Насыщенная витаминами A, C и K, а также фолиевой кислотой, железом и кальцием, эта листовая зелень также наполнена антиоксидантами, помогающими бороться с окислительным стрессом и воспалением в организме.

Регулярное потребление этих овощей может снизить риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака. Кроме того, они отлично подходят для поддержания здоровья кожи, волос и зрения.

Ягоды

Черника, клубника и малина маленькие, но мощные, когда речь идет о пищевой ценности. Они богаты клетчаткой, витамином С и разными антиоксидантами, включая антоцианы, которые, как было показано, уменьшают окислительный стресс и воспаление.

Ягоды могут улучшить здоровье сердца, снижая АД и уровень холестерина. Они также поддерживают здоровье мозга и помогают отсрочить возрастное снижение когнитивных функций. Кроме того, высокое содержание клетчатки в ягодах способствует пищеварению и регулирует уровень сахара в крови.

Орехи

Миндаль, грецкие орехи и фисташки не только вкусны, но и наполнены полезными жирами, белком и клетчаткой. Орехи содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, полезные для здоровья сердца, поскольку они могут снизить уровень вредного холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Они также обеспечивают необходимые витамины и минералы, включая витамин Е, магний и селен, поддерживающие общее здоровье и благополучие. Орехи также могут помочь в контроле веса, способствуя ощущению сытости и снижая общее потребление калорий.

Цельные зерна

Коричневый рис, киноа и овес являются источником сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Они обеспечивают длительный заряд энергии и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что имеет решающее значение для профилактики диабета и контроля веса.

Наполненные витаминами группы B они играют ключевую роль в производстве энергии и работе мозга. Высокое содержание клетчатки в них способствует пищеварению, способствуя регулярной дефекации и предотвращая запоры. Кроме того, потребление цельного зерна может снизить риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Авокадо

Известный своим высоким уровнем здоровых мононенасыщенных жиров, он может помочь снизить уровень плохого холестерина и снизить риск сердечных заболеваний. Они также богаты клетчаткой, калием и витаминами C, E и K.

Полезные жиры в авокадо полезны для здоровья и улучшают когнитивные функции. Авокадо содержит антиоксиданты, которые защищают организм от окислительного повреждения и воспаления.

Включение авокадо в ваш рацион может способствовать здоровью кожи, волос и ногтей, а также может помочь контролировать вес, вызывая ощущение сытости.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины наполнены жирными кислотами омега-3, необходимыми для здоровья мозга и уменьшения воспаления. Эти питательные вещества связаны с снижением риска сердечных заболеваний, инсульта и снижения когнитивных функций.

Кроме того, эта рыба является фантастическим источником высококачественного белка, витаминов D и B12, а также селена. Регулярное употребление жирной рыбы может укрепить здоровье сердца, снизив артериальное давление, снизив уровень триглицеридов и предотвращая накопление бляшек в артериях.

Кроме того, омега-3 является ключевым для поддержания здоровья кожи, суставов и глаз.

Бобовые

Чечевица, нут и черная фасоль являются одними из лучших растительных источников белка, что делает их отличным вариантом для вегетарианцев и веганов. Они также содержат много клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье пищеварения и снижает риск сердечных заболеваний.

Регулярное употребление бобовых, насыщенное основными питательными веществами, такими как фолиевая кислота, железо, магний и калий, может способствовать здоровому микробиому кишечника, улучшать здоровье сердца и поддерживать здоровье и восстановление мышц. Кроме того, они универсальны, и их можно использовать в разных блюдах, от супов и рагу до салатов и соусов.

Крестоцветные овощи

Брокколи, цветная и брюссельская капуста известны своими противораковыми свойствами. Эти овощи наполнены клетчаткой, витаминами С и К и фолиевой кислотой.

Они также содержат глюкозинолаты, соединения, которые, как было доказано, снижают риск рака, защищая клетки от повреждения ДНК и подавляя рост раковых клеток. Крестоцветные овощи поддерживают общее состояние здоровья, способствуя детоксикации, уменьшая воспаление и улучшая пищеварение.

Они также имеют низкую калорийность, что делает их отличным выбором для контроля веса.