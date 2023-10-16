Дочь Оли Фреймут показала новые фото из Калифорнии: как сегодня выглядит Злата

17-летняя дочь главной "ревизорки" страны Оли Фреймут уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Оттуда Злата периодически публикует фото, чем радует своих поклонников. На этот раз девушка показалась в довольно недетском образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram наследницы телеведущей.
Тинейджер не стесняется публиковать далеко не детские снимки.
Не смотря на свой юный возраст, старшая дочь эксперта по этикету любит похвастаться своими прелестями.
На недавних фотографиях, которыми Злата поделилась в своем блоге, она позирует в розовом платье, которое обтягивает и подчеркивает ее пышную фигуру.
Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
Пользователи сети засыпали красавицу комплиментами.
Но, кроме положительных комментариев, нашлись те, кто написал наследнице звезды, что она своим внешним видом "позорит свою мать".
К слову, в Лос-Анджелесе старшая дочь Оли Фреймут живет и учится без родителей.
У нее есть свой бренд одежды MITCHELL CLOTHING.
Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
Также у Златы уже есть бойфренд-американец, которого зовут Оскар.
Напомним, недавно Скрипка рассказал, за что над его детьми издевались в школе.
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