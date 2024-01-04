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Дочь Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта "завирусилась" в ТикТоке: о чем речь

Принцесса Шарлотта (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Принцесса Шарлотта "завирусилась" в ТикТоке из-за того, что она сказала кузине Мии Тиндалл во время прогулки и это видео стало очень популярным.

О том, в чем особенность видео с участием юной принцессы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок-видео и издание People .

Принцесса Шарлотта завирусилась в ТикТоке

Видео с принцессой Шарлоттой собрало более 5 миллионов просмотров в TikTok. Это произошло тогда, когда британская королевская семья придержала свою ежегодную традицию и отправилась на праздничную церковную службу на Рождество, после которой состоялось поздравление представителей общественности.

Самое молодое поколение членов королевской семьи с удовольствием принимало небольшие подарки, такие как цветы доброжелателей, даже несмотря на то, что их руки быстро наполнились подарками.

В один момент, который, кстати, и был снят на камеру и опубликован в сети TikTok, где он собрал более 5 миллионов просмотров.

На видео 9-летняя Мия заметила, что кто-то из толпы пытался подарить 8-летней принцессе Шарлотти цветы и привлек ее внимание. Шарлотта сказала своей кузене Мии: "Возьми их", а потом Мия подошла, чтобы принять цветы с улыбкой и неожиданностью.

Это выглядит очень мило, поскольку девушки даже не ожидали того, что кто-то из толпы станет дарить им цветы и снимать этот милый момент на камеру, а затем выкладывать в социальные сети.

Тесная связь Мии с двоюродными братьями и сестрами была очевидна во время рождественской прогулки. Это было заметно от прогулки в церковь, когда принцесса шла рука об руку с принцем Луи, церковной службы к общению с принцессой Шарлоттой.

Принцесса Шарлотта уже не в первый раз попадает в поле зрения СМИ, поскольку она становится старше и все больше и больше превращается в маленькую леди и все больше напоминает свою маму Кейт Миддлтон.

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Кейт МиддлтонКоролевская семья