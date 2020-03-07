Донька Заворотнюк перервала мовчання зворушливою заявою: мама одужає

Донька Анастасії Заворотнюк Анна звернулася до шанувальників (колаж: РБК-Україна)

Анна Заворотнюк обнадіяла звістками про актрису

Донька Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання і обнадійливо висловилася про стан здоров'я своєї матері, яка продовжує лікування від онкології. Дівчина також звернулася до армії шанувальників зірки серіалу "Моя прекрасна няня" за підтримкою.

За словами Анни Заворотнюк-Стрюкової, яка нещодавно подорожувала в Італію, де вирує коронавірус, вона переживає величезний стрес через хворобу мами.

При цьому дівчина ніяк не прокоментувала інформацію в ЗМІ про те, що насправді відвідувала Рим для доглядання за Заворотнюк в клініці, куди перевезли актрису, бо російські лікарі виявилися не в силах надати допомогу.

Дочка "няні" у свїй емоційній публікації в Instagram подякувала усім за любов та підтримку "у найскладніший період мого життя".

"Мені багато чим поділитися з вами, але, сподіваюся, ви розумієте, як це складно, і я тримаю всі глибоко всередині свого серця", - написала Анна.

Також дівчина додала, що рідні та близькі допомагають їй "в пошуках своєї точки опори".

"Я люблю вас всіх, і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш дім знову увійде радість і щастя", - йдеться у публікації.

Донька Анастасії Заворотнюк Анна (Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Як повідомлялося раніше, нещодавно сім'ї Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, бо фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними російської преси, нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії.