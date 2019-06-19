Дочка Полякової екстрено госпіталізована: перші подробиці і фото

Донька популярної укринской співачки Олі Полякової, 14-річна Маша була екстрено госпіталізована. Про інцидент стало відомо з фото, яке дівчина опублікувала в Instagram-stories.

На "швидкій" дорогою до лікарні Маша встигла зробити фото, на якому відображено, як вона лежить на ношах. "А у швидкій лежати зручно", - в жартівливій манері підписала дівчина.

До речі, є припущення, що в день госпіталізації Маша Полякова перебувала в Дніпрі на конференції блогерів. Однак подробицями події ні Оля, ні її дочка не діляться.

Дочка Полякової госпіталізована (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі. Вона порадила Маші не звертати на це увагу, адже подібні люди просто заздрять їй.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової продемонструвала стильний образ в комбінезоні з трендовим текстильним поясом.

Раніше Маша Полякова показала свою прогулянку на коні. Для кінного променаду вона вибрала червоні штани, чорну футболку, спортивне взуття та захисний шолом.