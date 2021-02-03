Дочка Добкіна показала відео з VIP-концерту MARUV: танцювала під сценою

Донька нардепа Михайла Добкіна Алла показала відео з виступу MARUV (Анни Корсун) на VIP-вечірці. Епатажна артистка виконувала свої хіти на заході, присвяченому святкуванню дня народження сина колишнього депутата Дмитра Добкіна Іллі.

Алла Добкіна-Гуревич опублікувала кадри у своєму Instagram в stories.

Як видно на відео, дочка політика танцювала під пісні MARUV біля сцени і навіть злегка підспівувала, активно знімаючи концертний номер. Артистка виступала в яскраво-червоних і чорних провокаційних красивих вбраннях, як і в інших учасників її шоу-балету.

Відео: Дочка Добкіна Алла на VIP-концерті MARUV

Алла не тільки розважалася на паті в Києві, але і сама виступала перед гостями як співачка ADMood (сценічний псевдонім дочки Добкіна) в стильному зеленому піджаку під чорний облягаючий топ і штани.

Алла Добкіна (фото: instagram.com/dobkinaofficial)

На святковому заході вона робила селфі зі своїм батьком, танцювала, позувала з іменинником і показувала святковий торт зі свічками.

Алла Добкіна показала, як відсвяткували день народження двоюрідного брата Іллі (фото: instagram.com/stories/dobkinaofficial)

Нагадаємо, що старша дочка Михайла Добкіна Алла кілька років тому вийшла заміж і народила сина, якого назвали на честь дідуся - Марк.

Раніше повідомлялося, що донька скандального Добкіна зібралася в політику - дівчина заявила, що готова піти батьковим шляхом.