ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дочка Добкіна показала відео з VIP-концерту MARUV: танцювала під сценою

Автор: Володимир Костирін

Донька нардепа Михайла Добкіна Алла показала відео з виступу MARUV (Анни Корсун) на VIP-вечірці. Епатажна артистка виконувала свої хіти на заході, присвяченому святкуванню дня народження сина колишнього депутата Дмитра Добкіна Іллі.

Алла Добкіна-Гуревич опублікувала кадри у своєму Instagram в stories.

Як видно на відео, дочка політика танцювала під пісні MARUV біля сцени і навіть злегка підспівувала, активно знімаючи концертний номер. Артистка виступала в яскраво-червоних і чорних провокаційних красивих вбраннях, як і в інших учасників її шоу-балету.

Відео: Дочка Добкіна Алла на VIP-концерті MARUV

Алла не тільки розважалася на паті в Києві, але і сама виступала перед гостями як співачка ADMood (сценічний псевдонім дочки Добкіна) в стильному зеленому піджаку під чорний облягаючий топ і штани.

Алла Добкіна (фото: instagram.com/dobkinaofficial)

Популярні новини

На святковому заході вона робила селфі зі своїм батьком, танцювала, позувала з іменинником і показувала святковий торт зі свічками.

Алла Добкіна показала, як відсвяткували день народження двоюрідного брата Іллі (фото: instagram.com/stories/dobkinaofficial)

Нагадаємо, що старша дочка Михайла Добкіна Алла кілька років тому вийшла заміж і народила сина, якого назвали на честь дідуся - Марк.

Раніше повідомлялося, що донька скандального Добкіна зібралася в політику - дівчина заявила, що готова піти батьковим шляхом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выступлениеДобкінMARUV