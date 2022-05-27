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"Доброго вечора, ми з України!": Укрпошта оголосила новий конкурс на найкращий ескіз марки

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П'ятниця 27 травня 2022 19:56
"Доброго вечора, ми з України!": Укрпошта оголосила новий конкурс на найкращий ескіз марки Укрпошта оголошує конкурс на розробку ескізу марки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрпошта запрошує ілюстраторів, художників, дизайнерів та всіх, хто має художній хист та бажання створити нову поштову марку України, випущеної в умовах воєнного стану.

Які вимоги конкурсу, повідомляє Укрпошта.

Так, конкурс - це унікальна можливість для кожного заявити про себе, запропонувавши власне оригінальне бачення ескізу поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".

Основні вимоги до робіт

Важливо, що конкурсна робота має відповідати заданій темі та не має порушувати морально-етичні норми.

Також робота подається у вигляді малюнку або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi.

Окрім того, Укрпошта повідомляє, що кількість робіт від одного учасника - не більше 5.

Якщо ви використовуєте в ескізах фотоматеріали, тематичні зображення, то це не має порушувати авторські права сторонніх осіб.

Надсилаючи на конкурс свої роботи учасник погоджується, що у разі перемоги його роботи, він підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.

Збір робіт триватиме з 27 травня по 3 червня включно

Подати свою роботу можна за посиланням.

Варто зазначити, що у попередньому конкурсі на ескіз для поштової марки Укрпошта подано понад 500 робіт. Серед них опинилася ілюстрація Бориса Гроха, яка одразу стала відомою у всьому світі.

Раніше ми повідомляли, що українці обрали нову воєнну поштову марку.

Також ми писали, що нова марка Укрпошти про "воєнний корабль" від самого ранку збирає гігантські черги.

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Укрпошта
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