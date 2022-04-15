Доброволець з позивним "Вовк" знищив своїми руками десяток окупантів: що про нього відомо

Що відомо про героя

Прізвище та ім'я українця зі зрозумілих причин не називається.

Чоловік перебував в одному з найгарячіших міст Київської області з самого початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Він зайняв тверду позицію щодо відбиття ворога і почав виконувати завдання в інтересах розвідки та ЗС України на період війни.

Після входження окупаційних військ надавав точну інформацію про дислокацію ворога на окупованій території.

Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів кілька вилазок у тилу ворога. В результаті він ліквідував 12 військовослужбовців противника, які були залучені в бойове патрулювання й охорону поблизу місцевого храму УПЦ МП, який використовувався як опорний пункт і склад медикаментів і пального.

Крім того, під час однієї зі спроб прориву десанту противника на БТР у бік Києва, з дистанції близько 100 метрів на заздалегідь обраній позиції, завдав поразки особовому складу противника, який знаходився в танку.

Окремо "Вовк" допомагав евакуюватися цивільному населенню, серед яких були діти.

"Точна кількість виведених мною з "червоної" зони людей - 23 людини. 9 з них діти. Не варто це висвітлювати й озвучувати. Це зайве. Головне, всі живі!! Мені всі дзвонять щоранку. По черзі", - розповів він скромно по телефону.