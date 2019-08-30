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Добро повернеться: Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика

Новини » Потрібна допомога   

Дитині потрібна термінова і дорога операція в ізраїльській клініці, але сім'я вже "на нулі"

Українців просять допомогти врятувати життя 12-річного хлопчика з Кривого Рогу - у Матвія діагностували рідкісне захворювання Лімфоми Беркітта. Лікування можливе тільки в клініці в Ізраїлі, і для операції неохдодима непідйомна для батьків хлопчини сума у 116 тисяч доларів. Всі свої заощадження - 6 тисяч доларів - вони вже витратили на неефективне лікування і підтвердження діагнозу, розповіли Дмитро Комаров і Надя Дорофєєва.

Як йдеться в Instagram-сторінці популярного ведучого, автора програми "Світ навиворіт", Матвій без допомоги небайдужих не зможе вижити.

"Дуже позитивний і тямущий хлопець, допитливий. Скромний до жаху - як побачив Дорофєєву, одразу почервонів і дуже збентежився. Матвій мій колега - обожнює ходити в походи, з наметом! Одне з хобі - гітара", - йдеться у публікації.

Потрібна допомога - 12-річний хлопчик Матвій з Кривого Рогу потребує дорогої операції (Фото: instagram.com/komarovmir)

У хлопчика дві злоякісні пухлини вразили лімфовузли печінки та середостіння (знаходиться в середній частині грудної порожнини, де знаходяться серце, аорта, бронхи). Якщо не поспішити - це смертельно небезпечно, а тепер час пішов буквально йде на години.

Комаров розповів, що Матвія лікували в Дніпрі та Києві: 6 блоків хіміотерапії, гормональні препарати. На жаль, результату це не дало, і зараз обидві активні пухлини і прогресують.

Мама хлопчика працює священиком в церкві, батько - поліцейський. Батьки Матвія возили його в Білорусь для уточнення діагнозу, але ані там, ані в Україні хлопцеві допомогти не можуть, тому що для лікування потрібно використовувати рідкісну методику car-T, і допомогти погодилася лише одна клініка в Ізраїлі (Хадасса). Матвія чекають вже наступного тижня.

Зараз сім'я "на нулі", ситуація жахлива.

У 12-річного Матвія діагностували дуже небезпечну хворобу - Комаров та Дорофєєва просять по допомогу для хлопчика (Фото: instagram.com/komarovmir)

"Лікування потрібно починати терміново - хвороба прогресує. І найголовніше - зараз це можна вилікувати, подарувати Матвію життя. А через кілька місяців буде пізно...

Всього одна чашка кави - і він буде жити. 10, 20, 30 грн - за такі гроші ми можемо врятувати Матвія, тому що нас 1,1 млн! Добро повернеться!", - написав Комаров.

Також в публікації вказані номери карток:

Приватбанку: 4149 6293 8110 0163 Гаврильціва Наталія Олександрівна (мама);

Монобанк: 5375414107817198 Гаврильців Євген Олександрович (батько)

Для переказів з інших країн: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru одержувач KorolNatalya (з позначкою "Для Матвія")

Користувачі мережі жваво відгукнулися на заклик про допомогу хлопчикові і в коментарях пишуть слова подяки Комарова і Дорофєєвої, які намагаються допомогти дітям, і свою популярність пускають на благо для інших, адже добро повертається.

  • Спасибі вам велике за те що ви робите! Шкода тільки що не всім діткам, які цього потребують, можна допомогти!
  • Якнайшвидшого одужання Матвію! Все обов'язково вийде;
  • ...Нехай одужує швидше. Дмитро, ви робите прекрасні вчинки. Адже кожен з нас може робити щось хороше, але не всі хочуть. Деякі кажуть "А чому я, нехай інші паряться". А ви не проходите мимо.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, відомий український музикант, репер Дмитро Решетник, більш відомий під псевдонімом МІМ, власник не менш відомого єнота Боба Марлі, потрапив в автомобільну катастрофу і потребує допомоги.

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