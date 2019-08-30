Добро повернеться: Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика

Українців просять допомогти врятувати життя 12-річного хлопчика з Кривого Рогу - у Матвія діагностували рідкісне захворювання Лімфоми Беркітта. Лікування можливе тільки в клініці в Ізраїлі, і для операції неохдодима непідйомна для батьків хлопчини сума у 116 тисяч доларів. Всі свої заощадження - 6 тисяч доларів - вони вже витратили на неефективне лікування і підтвердження діагнозу, розповіли Дмитро Комаров і Надя Дорофєєва.

Як йдеться в Instagram-сторінці популярного ведучого, автора програми "Світ навиворіт", Матвій без допомоги небайдужих не зможе вижити.

"Дуже позитивний і тямущий хлопець, допитливий. Скромний до жаху - як побачив Дорофєєву, одразу почервонів і дуже збентежився. Матвій мій колега - обожнює ходити в походи, з наметом! Одне з хобі - гітара", - йдеться у публікації.

Потрібна допомога - 12-річний хлопчик Матвій з Кривого Рогу потребує дорогої операції (Фото: instagram.com/komarovmir)

У хлопчика дві злоякісні пухлини вразили лімфовузли печінки та середостіння (знаходиться в середній частині грудної порожнини, де знаходяться серце, аорта, бронхи). Якщо не поспішити - це смертельно небезпечно, а тепер час пішов буквально йде на години.

Комаров розповів, що Матвія лікували в Дніпрі та Києві: 6 блоків хіміотерапії, гормональні препарати. На жаль, результату це не дало, і зараз обидві активні пухлини і прогресують.

Мама хлопчика працює священиком в церкві, батько - поліцейський. Батьки Матвія возили його в Білорусь для уточнення діагнозу, але ані там, ані в Україні хлопцеві допомогти не можуть, тому що для лікування потрібно використовувати рідкісну методику car-T, і допомогти погодилася лише одна клініка в Ізраїлі (Хадасса). Матвія чекають вже наступного тижня.

Зараз сім'я "на нулі", ситуація жахлива.

У 12-річного Матвія діагностували дуже небезпечну хворобу - Комаров та Дорофєєва просять по допомогу для хлопчика (Фото: instagram.com/komarovmir)

"Лікування потрібно починати терміново - хвороба прогресує. І найголовніше - зараз це можна вилікувати, подарувати Матвію життя. А через кілька місяців буде пізно...

Всього одна чашка кави - і він буде жити. 10, 20, 30 грн - за такі гроші ми можемо врятувати Матвія, тому що нас 1,1 млн! Добро повернеться!", - написав Комаров.

Також в публікації вказані номери карток:

Приватбанку: 4149 6293 8110 0163 Гаврильціва Наталія Олександрівна (мама);

Монобанк: 5375414107817198 Гаврильців Євген Олександрович (батько)

Для переказів з інших країн: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru одержувач KorolNatalya (з позначкою "Для Матвія")

Користувачі мережі жваво відгукнулися на заклик про допомогу хлопчикові і в коментарях пишуть слова подяки Комарова і Дорофєєвої, які намагаються допомогти дітям, і свою популярність пускають на благо для інших, адже добро повертається.

Спасибі вам велике за те що ви робите! Шкода тільки що не всім діткам, які цього потребують, можна допомогти!

Якнайшвидшого одужання Матвію! Все обов'язково вийде;

...Нехай одужує швидше. Дмитро, ви робите прекрасні вчинки. Адже кожен з нас може робити щось хороше, але не всі хочуть. Деякі кажуть "А чому я, нехай інші паряться". А ви не проходите мимо.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, відомий український музикант, репер Дмитро Решетник, більш відомий під псевдонімом МІМ, власник не менш відомого єнота Боба Марлі, потрапив в автомобільну катастрофу і потребує допомоги.

Також ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі діти облили хлопчика бензином і підпалили – батьки просять по допомогу.