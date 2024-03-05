"Добрий день" или "доброго дня"? Как правильно говорить по-украински

"Добрий день" или "доброго дня"

В украинском языке традиционное приветствие звучит как "Добрий день", "Добрий вечір". В неформальном общении можно применять "добридень", "добривечір". Выражение "Доброго дня" - не присуще украинскому языку.

Языковед Александр Авраменко объясняет, что утром правильно желать человеку "Доброго ранку", а уже после обеда правильно использовать формы "добрий день" и "добрий вечір".

"Вспомним колядку - "Добрий вечір топі, пане господарю, син Божий народився". Именно "добрий вечір", а не "доброго вечера". Кстати, в сети начали употреблять форму "доброї доби". Но это языковой покруч", - говорит языковед.

Откуда взялась форма "Доброго дня"

Языковеды выдвигают несколько теорий происхождения этой формы приветствия:

есть предположение, что варианты "Доброго дня", "Доброго ранку" имеют форму пожеланий, а форма "Добрий день" вроде только констатирует факт, что день добрый

украинцы так часто здороваются, потому что думают, что так звучит вежливее

еще одна причина, почему могла возникнуть эта форма в разговорном украинском, потому что такой формы "Доброго дня" нет в русском языке

В то же время филологи подчеркивают, что пожелания "Гарного вам дня", "Вдалого вам дня" говорят на прощание, а не при встрече. И такие фразы правильные.