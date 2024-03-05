"Добрий день" или "доброго дня"? Как правильно говорить по-украински

Среди украинцев часто возникают споры относительно того, как правильно здороваться - "добрий день" или "доброго дня". Языковеды уже не раз давали исчерпывающий ответ на этот вопрос.
О том, как все же правильно говорить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: Образовательный портал, Gazeta.ua и "Завтрак с 1+1".
В украинском языке традиционное приветствие звучит как "Добрий день", "Добрий вечір". В неформальном общении можно применять "добридень", "добривечір". Выражение "Доброго дня" - не присуще украинскому языку.
Языковед Александр Авраменко объясняет, что утром правильно желать человеку "Доброго ранку", а уже после обеда правильно использовать формы "добрий день" и "добрий вечір".
"Вспомним колядку - "Добрий вечір топі, пане господарю, син Божий народився". Именно "добрий вечір", а не "доброго вечера". Кстати, в сети начали употреблять форму "доброї доби". Но это языковой покруч", - говорит языковед.
Языковеды выдвигают несколько теорий происхождения этой формы приветствия:
В то же время филологи подчеркивают, что пожелания "Гарного вам дня", "Вдалого вам дня" говорят на прощание, а не при встрече. И такие фразы правильные.
Раньше мы писали о том, как правильно говорить "крайний" или "последний".
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