Удобрение особой мощности: как использовать на огороде кофейную гущу

Входящий в состав кофейной гущи

Кофейная гуща содержит такие ключевые элементы, как азот, калий и фосфор. В ее составе приблизительно 2% азота, способствующего развитию зеленой массы растений.

Кроме того, в ней присутствует около 0,3% фосфора, играющего важную роль в фотосинтезе, и 0,3% калия, который укрепляет иммунитет растений и помогает бороться с болезнями.

Также в кофейной гуще есть небольшое количество кальция, магния, меди, цинка и железа, положительно влияющих на плодородие почвы.

Каким растениям подходит кофейная гуща

Не все растения хорошо реагируют на повышенную кислотность почвы, поэтому кофейная гуща подходит далеко не всем культурам. Вот список растений, хорошо реагирующих на подкормку кофейной гущей:

Азалия

Рододендрон

Гортензия

Розы

Тюльпаны

Пионы

Черника

Брусника

Клубника

А вот такие культуры, как капуста, лаванда, бобовые и зелень плохо реагируют на кислотность, поэтому кофейную гущу для них использовать не стоит.

Как использовать кофейную гущу: основные методы

Компостирование. Остатки кофе добавляют в компостную кучу вместе с пищевыми отходами, листьями, соломой и другими материалами. Это помогает сбалансировать содержание азота и органики, что ускоряет процесс разложения.

Добавление в грунт. Кофейную гущу можно смешивать с верхним слоем земли, что улучшает ее структуру и позволяет семенам легче прорастать.

Мульчирование. Тонкий слой кофейной гущи можно распределять вокруг растений, чтобы сохранять влагу и предотвращать появление сорняков.

Приготовление настоя. Кофейную гущу замачивают в воде на несколько дней, после чего полученный настой используют для полива растений.

Использование в теплице. Гущу можно добавлять в грунт в теплицах или на грядках для улучшения качества субстрата.

Свежая или сушеная гуща: что лучше?

Свежая кофейная гуща содержит больше влаги и быстрее разлагается, но может повысить кислотность почвы.

Сушеная гуща менее кислая и более безопасная для почвы, однако она не так хорошо удерживает влагу. Независимо от того, какую гущу вы используете, лучше компостировать ее для понижения уровня кислотности.

Кофейная гуща является эффективным природным удобрением, которое обогащает почву питательными веществами. Она помогает улучшить структуру почвы, увеличить содержание органики и способствует развитию растений.

Однако следует помнить об умеренности в использовании, особенно для растений, не любящих повышенную кислотность.