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"Хорошо, но не уютно!" Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили (видео)

Анна Тринчер показала свой дом с мужем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певица Анна Тринчер показала своим поклонникам долгожданный обзор своего дома, где она живет с мужем Александром Волошиным. Но после опубликованного видео фанаты сошлись во мнении, что дом абсолютно неуютный, к тому же там грязно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сссылаясь на публикацию в Instagram исполнительницы.

Как выглядит дом звезды 

Пара живет в роскошном частном доме в два этажа. В коридоре  есть огромное зеркало, которое встречает гостей. Также в жилище есть отдельная гардеробная. Там находится верхняя одежда, сумки и обувь. Потом на видео можно увидеть просторную комнату с панорамными окнами, высокими потолками и камином. 

Сразу из гостевой есть прямой выход на террасу. Там есть зона барбекю, небольшое футбольное поле и тренажеры. Кроме того, возле дома находятся два паркоместа для автомобилей Анны и Александра.

На первом этаже жилья расположен кабинет Волошина, гостевой санузел, прачечная и комната с морозильной камерой и холодильником.

Спальня супругов находится на втором этаже, оттуда открывается невероятный вид. По словам Волошина, Анна даже не смогла застелить постель.Также там есть огромная гардеробная с одеждой.

Также Анна сообщила, что в другой спальне хранится ее парфюмерная коллекция.  В заключение супруги показали еще одну ванную, которая является их личной.

 

Как отреагировали фанаты

Большинство поклонников пары написали, что дом дорогой и шикарный, но порядка в нем нет.

  • Все дорого багато ,а в хаті срач.
  • Гарно, але не затишно.
  • Не відчувається сімейного уюту, може я чогось не розумію але навіщо такий великий дім коли вас двоє і то завжди їздите хто куди.
  • Під час війни як раз саме час похизуватись! Супер.
  • Гарний будинок, але не затишно нема жінки в будинку.
  • По більше треба меблів, тоді буде затишніше.

 

Напомним, что Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове.

А также мы писали о том, что Анна Тринчер отреагировала на слухи о разводе с Волошиным.

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Анна ТринчерЖилье