Добкін цинічно принизив українців: не бачу "гідності"

Михайло Добкін образив українців (фото:РБК-Україна)

Добкін відзначився новим скандальним інтерв'ю

Колишній народний депутат України Михайло Добкін знову вразив громадськість своїми висловлюваннями. На цей раз він назвав Революцію Гідності злом і горем і заявив, що не бачить нації в Україні сьогодні. Про це він розповів в інтерв'ю скандальному журналісту Дмитру Гордону.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи був Майдан 2014 проривом, Добкін відреагував дуже цинічно. Він назвав Революцію Гідності злом і горем і образив українців.

"Два Майдани – це технології, що це зло, це горе. Це те, що нас відкинуло на багато років назад. Коли намагаються прикрити якимись фразами типу "демократія", "свобода", "народження нації"... Ніяка нація не народилася. Я не бачу нації сьогодні. Не ображайся. От не бачу. Це все штучні наративи, які нам намагаються прищепити", - сказав екс-депутат.

За словами Добкіна, він зовсім не бачить народження нації після подій Евромайдана в 2014 році.

"Я не бачу "гідності" у людей. Я бачу, що ті, хто активну участь брав в Майдані на стороні Майдану і в 2004-му, і в 2014 році, – це страх самому собі зізнатися, що "я мудак, я не так зробив. Я був козел і повний ідіот, мене обдурили. Я йшов течією", - сказав Добкін.

Відзначимо, що колишній нардеп згадав про Миколу Азарова і назвав його найкращим прем'єром.

"Я вважаю, він був найкращим прем'єр-міністром. Нудним, занудним, який любив Київ більше, ніж всі інші регіони. Я йому це сказав в обличчя: "Микола Янович, ви в своєму Києві потонете", - розповів Добкін про Азарова.

Як ми писали раніше, Добкін знявся з виборів мера Харкова.