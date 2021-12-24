"Домоглися нарешті": Арестович назвав військовий облік жінок "гендерною рівністю"

В Україні затвердили перелік професій для жінок, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. У військкомати потрібно буде прийти жінкам-медикам, фінансистам, бухгалтерам, менеджерам, програмістам, журналістам, музикантам.
Позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович відреагував на цей закон в ефірі "Вартових еспресо".
Він повідомив, що військовий облік жінок в Україні "це гендерна рівність".
"Жінки цього вимагали всю дорогу? Ось домоглися нарешті. Одні тепер вимоги до чоловіків і жінок", - сказав Арестович в ефірі.
Він також пояснив українцям, що військовий облік - це не означає, що жінок призовуть, навіть коли введуть воєнний стан.
Це робиться тому, що держава хоче знати, які люди, які спеціальності у них є, тому що якщо введуть воєнний стан - жінки замінять на посадах чоловіків, які в цей час будуть на фронті.
Зазначимо, наказ №313 набув чинності 17 грудня 2021 року.
Згідно з документом, жінки від 18 до 60 років повинні будуть ставати на облік, якщо вони придатні до військової служби.
Весь список професій читайте за посилання.
У Міноборони зазначили, що це робитимуть тільки в крайньому випадку. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.
Нагадаємо, що стало відомо, коли почнуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку.