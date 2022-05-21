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Додайте в варену картоплю всього один інгредієнт і вона стане смачнішою

Фото: як зробити смачною варену картоплю (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Варена картопля - улюблена багатьма стравами. Здавалося б, що складного? Але якщо при варінні цього овоча додати туди один інгредієнт - він стане ароматним і дуже смачним.

У нашому матеріалі читайте секрет варіння улюбленого українцями овоча.

Секретний інгредієнт

Перше правило бездоганної страви - це посолити картоплю відразу, як ви поставили його на плиту, а не при закипанні.

Після цього відразу додайте секретний інгредієнт - очищений зубчик часнику, попередньо притисніть його, так він віддасть картоплі весь смак і аромат.

Після завершення варіння видаліть часник з каструлі.

Маленькі хитрощі для смаку картоплі

Але крім часнику для поліпшення аромату і смаку картоплі можна покласти й інші інгредієнти в каструлю під час варіння.

Для цієї мети підійде цибуля, лавровий лист, перець. Після завершення варіння також приберіть їх з каструлі.

Не забувайте, щоб готовий варену картоплю вийшов ще смачніше і ароматні, слід додати вершкове масло, дрібно нарізаний кріп і все той же часник, який дрібно нарізати або пропустити через прес.

Кому корисна картопля

Картопля багата крохмалем, містить в своєму складі білок і є джерелом вітаміну С. включаючи картоплю в свій раціон, можна збагатити його калієм, фосфором, магнієм і кальцієм. Крім того, в картоплі є важливі мікроелементи (залізо, марганець, мідь, цинк) і вітаміни.

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