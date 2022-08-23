Додайте цей несподіваний інгредієнт у фарш для котлет. Трюк, який змінює все

У кожного кулінара є свої рецепти найсмачніших у світі котлет. Хтось додає яйця, хтось ні, хтось вимочує хліб в молоці, а хтось ні... Але є трюк, який треба спробувати кожному, щоб в рази підвищити смак і якість вашої страви.

Про це пише SantePlus.

Додайте у фарш кубик льоду!

Такий трюк, кажуть кулінарні експерти, допоможе вам підвищити якість котлет, приготованих на грилі чи сковорідці.

Для цього вам потрібно помістити кубик льоду в центр фарша в середині приготування.

Трюк може здатися незвичайним, але його однозначно варто спробувати.

Як працює такий трюк

Кубик льоду на шматку м’яса допоможе запобігти його підрум’яненню зовні та сповільнить приготування всередині, таким чином зберігаючи його соковитішим і смачнішим.

Викладіть усі ваші котлети на гарячий гриль чи велику сковороду. Всередині приготування покладіть кубик льоду в центр кожної котлети. Продовжіть смажити, поки лід не розтане повністю.

Таким чином ваша котлета стане значно соковитішою, не підгорить і приготується всередині.

У такий спосіб можна також готувати стейки з м'яса птиці, з телятини тощо.

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