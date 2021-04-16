Не додавайте в каву ці продукти ніколи: дуже шкідливо для здоров'я

Як показують дослідження, більшість добавок до кави – це порожні калорії, які не приносять користі та ставлять під загрозу здоров'я людини.

Порційні вершки

Такі вершки зручні для ресторанів і кафе, а також в офісах і домашніх умовах. Вони довго зберігаються в будь-яких місцях. Але виробники в них додають синтетичні добавки та консерванти для тривалого зберігання, а значить – вони шкідливі для організму.

Варто відзначити, що серед таких консервантів є фосфат натрію, який у надмірних дозах може призвести до порушення функції нирок, серцево-судинної системи та ослаблення кісток.

Штучні підсолоджувачі

Основна проблема всіх добавок до кави – це безліч порожніх калорій. І їх часто замінюють штучними підсолоджувачами. А ось з приводу них вчені сперечаються дотепер – одні стверджують, що це самообман, інші – це допомагає схуднути.

Крім того, цукрозамінники змінюють смак напою і навіть невелика кількість робить продукти більш солодкими. А це стимулює рецептори й стає причиною вироблення толерантності до інших смаків.

Ароматизовані вершки та сиропи

У таких добавках значно більше калорій, ніж у звичайному молоці та цукрі. Також в них містяться небезпечні ароматизатори та пальмова олія. А це загрожує підвищенням рівня холестерину і порушенням травлення.

Згущене молоко

Каву зі згущеним молоком п'ють у В'єтнамі та Іспанії. Cafe Canario – один з найбільш шкідливих кавових напоїв. У двох столових ложках згущеного молока міститься 22 грами цукру і 130 калорій.