Що додати у сирну запіканку, щоб вона вийшла пишною: цей інгредієнт є у кожного

Для приготування сирної запіканки потрібні такі інгредієнти:

кисломолочний сир - 500 г;

яйця - 2 шт;

манна крупа - 2 ст. л;

сметана - 2 ст. л;

ванільний цукор - 30 г;

жовток для змащування;

шматочок вершкового масла.

Спосіб приготування:

Спочатку візьміть сир та збийте його блендером. Потім додайте цукор, яйця, сметану та манну крупу.

Після цього збивайте блендером до однорідності. Візьміть скляну форму та змастіть її вершковим маслом. Також посипте її манною крупою.

Далі викладіть сирну масу та зверху змастіть жовтком.

Все це поставте у розігріту духовку за температури 180 градусів, орієнтовно на 50 хвилин.

Готовність страви перевірте за допомогою дерев'яної шпажки.

Зверху посипати цукровою пудрою. Подавати можна зі сметаною.