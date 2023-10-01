Ко дню учителя: 7 украинских звезд, которые работали в школе или имеют диплом педагога

Лилия Ребрик

Педагогическое образование имеет украинская телеведущая Лилия Ребрик.

Три года она преподавала пластику у начинающих актеров в университете имени Карпенко-Карого.

"Помню, когда впервые вошла в аудиторию, сказала: "Вы можете ходить ко мне на занятия, а можете и не ходить - все равно поставлю всем хорошие оценки. Но мне хочется, чтобы вы понимали: этот предмет очень важен для вашей профессии". И, вы знаете, они все ходили! Многие из них сейчас работают в театрах, а Слава Соломко стал ведущим, вел "Подъем" на Новом канале", - делилась Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Потап

А рэпер и продюсер Потап в прошлом был учителем физкультуры и тренером по водному поло.

"Я саму Санту Димопулос учил отжиматься и бегать на длинные дистанции! Она как раз в девятом классе училась. В работе с детьми я использовал исключительно метод "пряника" - никогда не кричал и не заставлял делать то, что они не хотели. Сам в шоке от такой доброты! Но через полгода я ушел из школы.Там достаточно денег не заработаешь, а у меня было много творческих планов!" - рассказывал Потап.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Мария Бурмака

Певица и Народная артистка Украины Мария Бурмака по образованию учитель украинского языка и литературы, а также кандидат филологических наук.

Мария Бурмака (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Ольга Горбачева

Экс-солистка группы "Арктика" Ольга Горбачева в детстве мечтала преподавать в школе немецкий язык, поэтому после окончания певица поступила в Киевский институт иностранных языков, где получила диплом учителя.

Ольга Горбачева (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Виктор Бронюк

А вот лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк работал учителем рисования и истории.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

alyona alyona

Рэп-исполнительница alyona alyona была четыре года воспитательницей в детском саду, а впоследствии заведующей в другом.

alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Дима Коляденко

Первой работой шоумена Димы Коляденко стала работа педагогом кукольной студии.

Еще будучи студентом Днепропетровского театрального училища, энергичный Дима основал кукольный кружок в одной из школ своего родного города.

"Стипендии катастрофически не хватало, а на учительскую зарплату (15 рублей) покупал одежду и водил девушек в кафе", - рассказывал однажды Коляденко.

Дима Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)