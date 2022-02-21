У "ДНР" забули про COVID , незважаючи на зростання захворюваності: "його евакуювали"

Жителі окупованих Донецька і Луганська, яких змушують залишати свої будинки і їхати в різні регіони РФ, переживають, що після подібних дій "влади" кількість смертей через коронавірус на Донбасі збільшиться в рази.

Про це люди пишуть в соціальних мережах.

Ось одне з таких повідомлень:

Друзі, а що там з COVID, що думаєте? Все? Забоявся війни на Донбасі і пішов страшний вірус? У ЗМІ вже кілька днів про нього немає ні слова, протиепідеміологічні заходи не дотримуються, за маски всі забули, в автобусах, в наметах, на пунктах зборах, в казармах все битком…

У коментарях до посту багато користувачів іронізують: "його евакуювали".

Тим часом, згідно зі статистикою так званого "МОЗ ДНР", на території "республіки" кількість "пацієнтів з пневмоніями" постійно зростає.

"Всього на лікуванні перебуває 1474 пацієнтів з пневмоніями, з них 548 на кисневій підтримці (+17 за добу)", - йдеться у звіті.

А ось аналогічне "відомство" "ЛНР" взагалі не публікує інформації про хворих.

Слід також нагадати і про один з підтверджених ще раніше фактів: від населення ОРДЛО приховують реальну ситуацію щодо захворюваності COVID-19. Зокрема, особам, які мають симптоми, схожі на симптоми коронавірусу, часто ставлять діагноз ГРВІ.