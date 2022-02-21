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В "ДНР" забыли про COVID, несмотря на рост заболеваемости: "его эвакуировали"

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Понедельник 21 февраля 2022 14:45
В "ДНР" забыли про COVID, несмотря на рост заболеваемости: "его эвакуировали" В "ДНР" забыли о коронавирусе (коллаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жители оккупированных Донецка и Луганска, которых заставляют покидать свои дома и ехать в различные регионы РФ, переживают, что после подобных действий "властей" количество смертей из-за коронавируса на Донбассе увеличится в разы.

Об этом люди пишут в социальных сетях.

Вот одно из таких сообщений:

Друзья, а что там с COVID, что думаете? Все? Забоялся войны на Донбассе и ушел страшный вирус? В СМИ уже несколько дней о нем нет ни слова, противоэпидемиологические мероприятия не соблюдаются, за маски все забыли, в автобусах, в палатках, на пунктах сборах, в казармах все битком…

В комментариях к посту многие юзеры иронизируют: "его эвакуировали".

Тем временем, согласно статистике так называемого "Минздрава ДНР", на территории "республики" количество "пациентов с пневмониями" постоянно растет.

"Всего на лечении находится 1474 пациентов с пневмониями, из них 548 на кислородной поддержке (+17 за сутки)", - говорится в отчете.

А вот аналогичное "ведомство" "ЛНР" вообще не публикует информации о заболевших.

Следует также напомнить и об одном из подтвержденных еще ранее фактов: от населения ОРДЛО скрывают реальную ситуацию по заболеваемости COVID-19. В частности, лицам, имеющим симптомы, похожие на симптомы коронавируса, часто ставят диагноз ОРВИ.

Как мы писали ранее, мужчинам из "ДНР" назвали единственный способ выжить.

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