У "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна: усі подробиці

В окупованому бойовиками Донецьку відмінили концерт в честь лідера гурту "Скрябін" Кузьми (Андрія Кузьменка) у зв'язку з погрозами, які почали надходити організаторам. Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

Концерт повинен був відбутися 17 серпня у "Кинокофейне". Дата була обрана не з проста, адже саме в цей день українському музиканту могло б виповнитися 51 рік, якби не автокатастрофа в 2015 році, яка забрала життя Кузьми.

Кузьма Скрябін (фото: Уніан)

У проросійських спільнотах у "ВКонтакте" почали з'являтися публікації, в яких різко критикувалося прагнення організаторів провести цей концерт. Крім того, в одному з постів в бік організаторів посипалися погрози з закликом "МГБ ДНР" розібратися в ситуації.

Скріншот з "ВКонтакте"

Варто зазначити, що була достатня кількість і тих користувачів, які просили не політизувати захід, оскільки їм подобається творчість гурту "Скрябін".

Скріншот з "ВКонтакте"

У підсумку через погрози захід скасували і сторінка концерту у "ВКонтакте" була видалена. Організатори концерту ніяк цю ситуацію не прокоментували.

Скріншот з "ВКонтакте"

Попередній вечір пам'яті Кузьми Скрябіна в Донецьку відбувся 2 лютого 2019 року в "Кинокофейне".

Скріншот з "ВКонтакте"

Нагадаємо, що на ім'я загиблого Кузьми податкова надіслала повідомлення про штраф.

Раніше повідомлялося, Кузьмі Скрябіну встановлять новий пам'ятник на межі сіл Святопетровское і Софіївська Борщагівка.