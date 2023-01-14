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Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фото

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Днепр, Суббота 14 января 2023 18:58
Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фото Россия обстреляла многоэтажку в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные сегодня, 14 января, нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские. Такой же жестокий обстрел совершили оккупанты 6 апреля по многоэтажке в Бородянке Киевской области. Тогда погибли более 40 человек.

Что известно об ужасных обстрелах России - читайте ниже.

Обстрел Днепра

Во время масштабной воздушной тревоги российские военные нанесли ракетный удар по жилому району Днепра. Сейчас известно, что погибли пять жителей, еще 21 - ранены.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, все службы работают. Спасательная операция продолжается.

"Это ужас и боль. Спасатели достают людей под завалами. Целый пролет, два подъезда многоэтажки просто разрушены дотла. Мирные люди, молодые родители, дети. Выходной день. Россия - это убийцы и изверги. Они будут гореть в аду за свои преступления", - написал в Telegram глава областного совета.

Всего к операции привлечены более 80 человек личного состава ГСЧС и более 20 единиц техники.

Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоРоссийские военные обстреляли многоэтажку в Днепре (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Что известно об обстреле в Бородянке

Российские войска уничтожили большую часть жилых домов Бородянки (Киевская область).

1 марта с самолета оккупанты сбросили 500-килограммовую бомбу на девятиэтажку. Люди, скрывавшиеся в подвалах, погибли. Точное количество погибших неизвестно. При разборе завалов обнаружили тела 41 человека.

Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоДнепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фото

Днепр сегодня и Бородянка почти год назад: преступления государства-террориста на двух фотоРоссийские военные обстреляли дом в Бородянке (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Недавно мы сообщали, что Зеленский прокомментировал ужасный обстрел дома в Днепре.

Также мы писали, как выглядит Бородянка и что пережили ее жители.

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