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В Днепре умер 6-летний мальчик, который съел клубнику: детали трагедии

В Днепре скончался 6-летний мальчик, съевший клубнику (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В одной из больниц Днепра умер ребенок, который накануне поел клубнику.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новость Суспільного из собственных источников.

Клубника-убийца

В Павлограде 6-летний мальчик полакомился ранней клубникой, а после этого он начал чувствовать, что ему плохо.

Сначала у него началась диарея, а затем начал болеть животик. Но на этом все не закончилось, следующим симптомом была температура, а дальше на теле мальчика появилась сыпь.

Конечно, была надежда, что на этом процесс остановится, но нет. Малыш почувствовал шоковое состояние и у него развилась полиорганная недостаточность. Все это произошло 9 апреля.

На следующий день парня привезли в больницу в Павлограде, а затем перенаправили в больницу в Днепре. К сожалению, в таком состоянии ребенок долго не выдержал. Парень скончался утром 11 апреля.

В Днепре от клубники скончался мальчик (фото: Freepik)

Чем опасна ранняя клубника

Клубника является источником паразитарных инфекций. Также она возглавляет список загрязненных продуктов и может быть пестицидной, особенно ранняя.

Именно поэтому ее следует тщательно мыть, особенно если вы собираетесь кормить ею ребенка. А в случае первых неприятных симптомов немедленно обращаться к врачу, даже если они вам не кажутся серьезными.

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