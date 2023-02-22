В Днепре на балконе квартиры обнаружили 140 незваных "гостей": фото неожиданной находки

Что сделали спасатели

Чтобы избавиться от незваных гостей, владельцу жилья пришлось вызвать спасателей. Инцидент произошел на улице Большая Деевская Новокодацкого района Днепра.

Также владелец вызвал к месту строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.

Когда спасатели приехали к месту, обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей.

В Днепре в квартире обнаружили 140 летучих мышей (t.me/dsns_telegram)

Куда направили животных

Далее спасатели отловили 140 животных и поместили их в картонную коробку с отверстиями. Позже летучих мышей забрали волонтеры.

Добавим, что обычно на зиму летучие мыши поселяются в щелях под окнами или в стенах многоэтажных построек. Важно знать, что такие животные: